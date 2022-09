F1 | Ferrari: si ripropone l'ala posteriore bocciata a Spa

Carica lettore audio

La Ferrari ripropone a Monza l’ala posteriore che era stata bocciata a Spa-Francorchamps perché la F1-75 aveva sofferto una perdita di carico, forse per aver dovuto alzare l’altezza minima da terra.

In Belgio la rossa aveva dovuto accantonare la soluzione più scarica per adottare i profili che si erano visti in Bahrain nella prima gara della stagione, senza trovare il giusto bilanciamento.

Nel “tempio della velocità” dove l’efficienza aerodinamica conta molto più della downforce, la Scuderia ripropone l’ala posteriore caratterizzata da un profilo principale quasi piatto e da un flap mobile di corda ridotta che, però, presenta un nolder nel bordo d’uscita.

Il Gurney flap è necessario per trovare il grip nella percorrenza delle chicane, mentre sui lunghi rettilinei il flusso andrà a scavalcare lo scalino in carbonio con il crescere della velocità. Riuscirà la rossa a ritrovare la forma che si era vista fino al GP d’Austria?

Si parla di un ritorno al fondo meno evoluto per vedere se certe instabilità nel bilanciamento della macchina sono dovute agli ultimi sviluppi che, probabilmente, non hanno dato gli esiti sperati.