F1 | Ferrari: si cambia telaio a Sainz come a Barcellona!

Non si può certo dire che Carlos Sainz sia fortunato: allo spagnolo si è reso necessaria la sostituzione del telaio della F1-75, proprio come era successo in occasione del GP di Spagna.

Dopo che avevano completato il montaggio della sua rossa, i meccanici hanno provveduto alla consueta messa in moto della power unit 066/7 per verificare che tutto fosse in ordine e dai primi borbottii del sei cilindri turbo è emerso che c’era qualcosa che non andava come avrebbe dovuto.

Dalla telemetria sarebbe emerso un problema nel sistema di pescaggio del carburante all’interno del serbatoio, ripetendo lo stesso problema che aveva costretto la squadra di Maranello ad allestire il telaio di scorta a Barcellona sabato sera dopo le qualifiche.

I meccanici Ferrari sostituiscono il telaio a Sainz nei box di Silverstone Photo by: Uncredited

Ad andare in crisi sarebbe stata la prima delle tre pompe che compongono il sistema di alimentazione, vale a dire quella di sollevamento del carburante a bassa pressione che è realizzata dalla Marelli. Nell’impianto ce ne sono una seconda di adescamento che è classificata come Open Source (OSC) ed è realizzata dai team e, quindi, una terza di mandata ad alta pressione che è fornita dalla Bosch.

La sostituzione della pompa di sollevamento è un lavoro troppo complicato per essere svolto nei box di un circuito, per cui lo staff del Cavallino ha pensato bene di allestire la scocca di riserva che, ironia della sorte, dovrebbe essere quella che era stata sostituita in Spagna. Il telaio era integro e senza problemi per cui dopo il cambio della pompa era pronto per tornare nelle rotazioni fra i due piloti se cene fosse stato il bisogno.

Carlos dovrebbe iniziare il weekend inglese come se non fosse successo niente, ma è evidente che la Scuderia è già stata sottoposta ad un lavoro extra all’inizio della trasferta britannica. Tutto sommato è meglio che il guaio sia emerso oggi pomeriggio, altrimenti Sainz avrebbe rischiato di perdere le due sessioni di prove libere in programma domani.