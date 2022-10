F1 | Ferrari: Shwartzman sulla F1-75 lasciata libera da Leclerc

Carica lettore audio

Sarà Charles Leclerc a lasciare la F1-75 a Robert Shwartzman, il pilota tester del Cavallino che sarà alla guida della rossa nella prima sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti. Il giovane di nascita israeliana salirà sulla monoposto del monegasco con il numero 39: la scelta è logica se si tiene conto che Charles monterà il motore 6 e sarà per questo costretto a pagare cinque posizioni sulla griglia di penalizzazione se l’intervento si limiterà solo all’introduzione del nuovo V6.

Robert effettuerà il primo dei due turni che la Ferrari ha programmato per ottemperare al piano FIA che impone l’utilizzo di piloti rookie in due appuntamenti.

Charles Leclerc, Ferrari, salterà la prima sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti Photo by: FIA Pool

Shwartzman si racconta brevemente e spiega come è entrato in contatto con la Scuderia Ferrari…

"Sono appassionato di corse e di auto in genere fin da quando ero molto piccolo. Quando mio padre vide quanto ero attratto dai motori mi fece provare un kart, avevo quattro anni. Fu amore a prima vista: cominciai a partecipare a qualche corsa e all’età di sei anni ci siamo trasferiti in Italia, il paese nel quale si svolgevano le competizioni di kart più importanti”.

“Dall’età di nove anni l’Italia è diventata il mio paese, lì ho frequentato le scuole e ho continuato a gareggiare. Alla fine del 2017 sono stato chiamato dalla Ferrari e nel 2018 sono diventato un allievo della Ferrari Driver Academy. All’interno del programma di Maranello riservato ai giovani ho corso in Formula 3 e Formula 2 e alla fine della scorsa stagione sono stato nominato Test Driver della Scuderia".

Per la prima volta in 46 anni la Scuderia schiererà tre piloti in un weekend di gara. Come hai lavorato quest’anno e come ti senti alla viglia dell'esordio in una sessione ufficiale di Formula 1?

"Il 2022 per me è stato un anno molto diverso dagli altri perché fin dall’inizio il programma prevedeva che non avrei gareggiato in nessun campionato. Sono infatti stato arruolato a tempo pieno dalla Scuderia, per la quale ho fatto molto lavoro al simulatore, e devo dire che sono molto orgoglioso di essere stato utile alla squadra in questa stagione”.

“L’esperienza fatta quest’anno mi ha permesso di imparare davvero tanto e credo mi abbia aiutato a diventare un pilota più completo. Debuttare in una sessione ufficiale di Formula 1 come pilota della Scuderia Ferrari è un grande onore per me, e sapere di essere il primo dopo così tanti anni rende l’idea di quanto speciale sia quello che mi appresto a fare venerdì. Ovviamente sono molto carico e anche estremamente curioso di guidare la F1-75 per la prima volta così da poter confrontare le sensazioni al simulatore con quelle della pista reale".



Quali sono le caratteristiche del Circuit of the Americas e come ti sei preparato per una pista sulla quale non hai mai guidato prima?

"Il tracciato di Austin è tra i più interessanti di tutto il campionato ed è anche piuttosto impegnativo. Non ho mai avuto occasione di girare là ma mi sono preparato al massimo al simulatore. Ha tratti con curvoni veloci che si alternato ad altri più guidati. C’è anche una curva 1 molto particolare. Non vedo l’ora di calarmi in abitacolo".