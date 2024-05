F1 | Ferrari SF-24 Evo: filming day a Fiorano con tre obiettivi

La Ferrari ha una pianificazione delle proprie attività che nulla lascia al caso. La Scuderia ha programmato due giorni di test a Fiorano domani e venerdì per “svezzare” la SF-24 con il nuovo pacchetto aerodinamico che debutterà a Imola, ma non solo.

Qualcuno aveva lasciato intendere che la pista di casa era stata tenuta libera per due giorni a causa delle possibili incertezze meteo. Giovedì dovrebbe essere coperto, mentre venerdì è atteso il sole, per cui non sarà l’aspetto climatico a condizionare il lavoro del team di Maranello.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Erik Junius

E cercando informazioni più dettagliate emergono dati che testimoniano l’organizzazione rigorosa del Reparto Corse sotto la direzione di Fred Vasseur. L’idea nei due giorni sarebbe di completare tre attività diverse sfruttando il secondo filming day da 200 km:

primo, valutare finalmente in pista il reale potenziale del primo dei tre pacchetti di aggiornamento previsti per questa stagione e che cambieranno il volto alla SF-24;

secondo, effettuare le riprese commerciali dopo l’arrivo come title sponsor dal GP di Miami della Hewlett Packard;

terzo, offrire a Oliver Bearman, terzo pilota del Cavallino, l’opportunità di allenarsi in vista della prima uscita sulla Haas VF-24 in FP1 all’Enzo e Dino Ferrari.

Oliver Bearman, Ferrari Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

La Scuderia cerca di esprimere il suo massimo potenziale valutando in pista con Charles Leclerc e Carlos Sainz la piena corrispondenza dei dati fra la galleria del vento e il simulatore con la pista per confermare una buona correlazione nel lavoro di sviluppo svolto dallo staff di Enrico Cardile.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

La rossa a Imola introdurrà diverse novità tutte insieme per cui non sarà semplice capire cosa effettivamente funziona meglio e l’opportunità di girare a Fiorano è certamente una grande opportunità per effettuare un lavoro preliminare importante che potrà essere fondamentale nella definizione del setup da deliberare per il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.