F1 | Ferrari SF-23: telaio più basso per la nuova sospensione anteriore

La Ferrari SF-23 continua a riservare delle sorprese e l’analisi attenta delle immagini della presentazione porta a scovare altre novità che non si limitano solo al bypass duct che ha messo in allarme tutto il paddock.

Il condotto della rossa che porta aria dalla parte inferiore della pancia a quella superiore, facendola fuoriuscire da quel periscopio che si nota ai lati delle branchie che si trovano all’interno della parte scavata, è tenuto d’occhio da tutte le squadre: c’è chi comincia ad ammettere che uno studio è stato fatto in sede di analisi delle soluzioni da introdurre, qualcuno aveva addirittura pensato il nuovo S-duct per la monoposto 2022, ma poi l’idea non aveva trovato una collocazione in macchina perché le F1 dello scorso anno erano nate molto sovrappeso e il bypass duct avrebbe rappresentato un ulteriore aggravio.

Ferrari SF-23, dettaglio del condotto bypass duct Photo by: Giorgio Piola

Altri hanno fatto delle valutazioni qualitative ritenendo che i vantaggi aerodinamici non sarebbero stati tali da giustificarne l’impiego. Sia come sia, la Ferrari nel bypass duct scommette e i primi dati raccolti dai 100 km del filming day a Fiorano hanno confermato le aspettative che si erano valutate in galleria del vento.

Ma la SF-23 ha mostrato un altro approccio diverso dalla F1-75: finalmente a Maranello hanno deciso di mettere mano alla sospensione anteriore, pur mantenendo lo schema pusu rod ben collaudato. Nell’immagine lavorata da Giorgio Piola, infatti, è visibile come la forma della scocca sia stata modificata nella parte anteriore.

Enrico Cardile, il responsabile tecnico del progetto, ha spiegato che “…le modifiche più evidenti della nuova sospensione son sicuramente nella sospensione anteriore, dove siamo passati da una configurazione con track road alto a track road basso, guidato dalle esigenze dell’aerodinamica”. L’ingegnere toscano ha sottolineato anche che “l’ala anteriore è diversa così come la struttura del naso”.

Ferrari SF-23. dettaglio della sospensione anteriore push rod con i triangoli abbassati Photo by: Ferrari

L’approccio dell’anteriore è stato cambiato più di quanto sembri: i due triangoli con le cover in carbonio che sono state disegnate appositamente per laminare i flussi secondo i voleri dello staff di Diego Tondi, capo aerodinamico. Non solo ma i bracci della sospensione sono stati abbassati per cui anche il telaio è in linea con il muso che nella parte inferiore risulta più scavato sui lati.

Non sfugge nemmeno nel tratteggio in giallo come lo chassis si alzi verso il canale Venturi e la presa verticale del bypass duct, segno che l’introduzione di questo concetto è stato valutato con grande attenzione nella definizione di tutta la parte anteriore della SF-23.

La fotografia ci permette di vedere che la chiglia della rossa arrivi al bordo d’entrata del tea-tray, e non c'è più il doppio splitter che la Ferrari aveva subito copiato all’Aston Martin AMR22 già per la presentazione della F1-75.

Ferrari F1-75, dettaglio del fondo con il doppio splitter Photo by: Giorgio Piola

La macchina, dopo il rialzo in sede a seguito dello shakedown, è già stata spedita alla volta del Bahrain: da mercoledì inizieranno i test collettivi e si potranno iniziare a fare le prime analisi prestazionali nel confronto con gli avversari Red Bull e Mercedes…