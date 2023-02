F1 | Ferrari SF-23: rivelato il nome della nuova rossa

Carica lettore audio

Ora abbiamo la conferma ufficiale: la Ferrari 675 si chiamerà SF-23. Rispetto all’anticipazione che vi avevamo dato nei giorni scorsi c’è solo il trattino. La Scuderia ha pubblicato la sigla sui social, per cui tutte le monoposto che andranno a iniziare la seconda stagione riservata alle vetture a effetto suolo hanno un nome.

La squadra del Cavallino torna dunque alla denominazione che ha caratterizzato quasi per intero l’era ibrida della F1. La sigla SF, che è l’acronimo di Scuderia Ferrari, aveva debuttato nel 2015 con la SF15-T ed è stata abbandonata solo l’anno scorso con la F1-75, mentre la cifra indica la stagione che la vettura andrà ad effettuare.

A livello statistico è l’ottava monoposto avere la sigla che inizia con SF ed è la quarta volta che il nome è completato dall’anno. Con Sergio Marchionne si erano celebrati gli anni dalla fondazione (SF70H nel 2017 e SF71H nel 2018), con la SF90 del 2019 si era ricordata l’anno della creazione della Scuderia e nel 2020 il traguardo dei mille GP con la SF1000.

La SF-23 avrà il compito di riportare la Ferrari a vincere un mondiale, visto che tutte queste monoposto dell’era ibrida non hanno mai conquistato un titolo: le sigle celebrative non hanno mai portato bene e il ritorno a una classificazione che parte dall’anno in cui si ricorre riporta alle Ferrari dell’era Schumacher…