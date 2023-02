F1 | Ferrari SF-23: le foto di Leclerc a Fiorano nel filming day

Carica lettore audio

La Ferrari sta girando a Fiorano con Charles Leclerc: dopo i cinque giri di ieri previsti per il debutto subito in pista della SF-23, la Scuderia è tornata a essere protagonista sul tracciato di casa per il primo dei due filming day concessi dalla FIA.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Davide Cavazza

Giornata di sole pieno e tanta gente assiepata ad ogni angolo che dia una minima visibilità sul manto d’asfalto di tre chilometri: la Ferrari ha programmato una giornata di lavoro per le riprese commerciali che sarà utile anche a trarre qualche indicazione sulla rossa che ambisce a lottare per i due titoli mondiali.

Charles Leclerc e Carlos Sainz si divideranno il volante della SF-23 per i 100 km che sono autorizzati: la monoposto è dotata degli pneumatici demo della Pirelli che non sono certo ideali a valutare dei contenuti prestazionali non cercati minimamente in questa fase di conoscenza della monoposto.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Davide Cavazza

Ieri i tecnici del Cavallino avevano potuto appurare che tutti i sistemi della vettura funzionavano regolarmente senza intoppi di montaggio (la macchina aveva già fatto delle sessioni al banco dinamico), per cui oggi si possono trarre alcuni dati utili a verificare che le simulazioni corrispondano alle misurazioni che si effettuano in pista.

La rossa sembra nella stessa configurazione in cui ha fatto il suo debutto ieri: è chiaramente visibile sotto alla bocca dei radiatori la feritoia dell’S-duct che permette di trasferire dell’aria dalla parte inferiore della fiancata a quella superiore (c’è un periscopio che soffia sull’incavo della fiancata e permette di velocizzare l’aria calda che viene estratta dai radiatori.

Il cono anti-intrusione è quasi a sbalzo

Nella foto sotto si nota come sia stato esteo lo scasso sotto alle bocche dei radiatori e si nota con il cono anti-intrusione che sulla F1-75 era all'interno della fiancata sia a sbalzo: si nota quella piccola sporgenza a lato della conchiglia della Shell. E' solo un esempio di quanto sia stato curata l'aerodinamica alla ricerca di efficienza e carico...

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Davide Cavazza