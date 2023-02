F1 | Ferrari SF-23: il nero abbraccia il rosso nella nuova livrea

Carica lettore audio

Questa mattina la Ferrari ha presentato al mondo intero la SF-23 con la quale punta al titolo nella stagione 2023 di Formula 1.

Confermatissimi Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. sulla monoposto di Maranello, che al muretto ha la novità del team principal Frédéric Vasseur a dirigere le operazioni.

Oltre alle forme e alle evoluzioni riguardanti la vettura del Cavallino Rampante, che possiamo scoprire nell'accurata analisi tecnica dei nostri Giorgio Piola e Franco Nugnes, la prima cosa che i tifosi hanno potuto ammirare è la livrea.

C'è subito una particolare somiglianza da evidenziare, ossia quella con la 643 che prese parte al campionato del 1991, mentre l'ultima volta che il nero era stato abbinato al rosso fu nel 2015 per la SF15-T, con un bordino bianco a staccare le due tonalità nel mezzo.

Come ogni anno, vediamo in dettaglio cosa è cambiato rispetto al passato, a cominciare da un nero molto più presente, anche per risparmiare peso; reintrodotto dopo circa 30 anni nel 2022, la parte scura predomina la sezione inferiore della SF-23, facendosi largo specialmente ai bordi del musetto fino a dove campeggia lo scudetto Ferrari, proprio davanti alle bocche delle pance laterali, così come in due sezioni rettangolari su queste ultime, sia di lato che sopra.

Confermate nere anche le ali nella sezione di mezzo, l'Halo fino all'attacco centrale sull'abitacolo, i copricerchi (con bordino giallo interno), i deviatori di flusso delle ruote anteriori (con fascia bianca per distinguere l'auto di Leclerc e gialla per quella di Sainz) e per quest'anno anche per gli specchietti e sull'intera pinna del cofano motore, dove appaiono bianchi bordati di rosso i numeri dei piloti (16 per il monegasco e 55 per lo spagnolo) e la bandierina tricolore al fianco di essi, con sotto lo sponsor Santander.

Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

La novità che subito salta all'occhio è chiaramente la splendida scritta 'Ferrari' posta sulla bandella superiore dell'alettone posteriore, come apparve in occasione del Gran Premio d'Italia del 2022. A Monza fu scelto un meraviglioso 'Giallo Modena', che tanto è stato invocato in inverno dai tifosi per riproporlo quest'anno. Richiesta ascoltata... solo a metà (purtroppo), perché la scritta è tornata, ma in bianco, come poi sono tutte quelle degli sponsor e i sopracitati numeri dei piloti che campeggiano su sfondo scuro.

Il rosso opaco, quest'anno un po' più chiaro e scintillante sulla carrozzeria grazie alla creazione di Ferrari Design, invece trova spazio sulla parte laterale esterna degli alettoni. Su quello anteriore ci sono Santander (esterno) e AWS (interno), più Shell V-Power e HCL Software sulle bandelle. Nel retro abbiamo il solito Shell V-Power e il logo FIA all'esterno, mentre internamente spazio ad un nuovo arrivato, Bang & Olufsen.

Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Proseguendo, punta del musetto con lo stemma rettangolare Ferrari e a salire Santander (anche laterale su sfondo nero), Mahle, Pirelli, Palantir, AWS, la conchigliona Shell, il numero del pilota e Genesys alla base dell'attacco dell'Halo. Sui braccetti delle sospensioni ecco una novità, Ecopol, oltre al solito hashtag della F1 #WeRaceAsOne.

Ai lati dell'abitacolo, nella sezione delle gambe dei conduttori, Richard Mille e OMR affiancano lo scudetto Ferrari, mentre sul deviatore di flusso c'è il QR Code della App di Scuderia Ferrari. Intorno all'Halo, chiaramente a favore di telecamera per le riprese on-board, applicati i loghi Bitdefender, AWS, Shell, il QR Code della App, Richard Mille e Santander.

La scritta della banca spagnola è anche sul volante, a cui vengono applicati i numeri dei due piloti sul retro. Il marchio Riva è lungo i supporti degli specchietti retrovisori. Ai bordi dell'abitacolo ci sono Estrella Galicia 0.0 e RayBan, AWS sull'esterno dell'attacco Halo, sotto il roll-bar rimangono i nomi dei due alfieri della Casa modenese e, più al centro del cofano motore, la conchiglietta Shell.

Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Passando alle pance laterali, sul bordino superiore delle 'bocche' c'è Harman Automotive, restano al loro posto la conchiglia Shell e Ray Ban, con in mezzo Ceva Logistics che quest'anno è per la prima volta su sfondo nero. Alla base troviamo invece VistaJet, SKF, NGK Spark Plugs e Brembo.

La nuovissima Ferrari SF-23 ha percorso i primi giri di pista a Fiorano con Leclerc, che ha vinto un sorteggio effettuato da Vasseur con Sainz, al quale è toccato un secondo turno per la gioia dei tanti tifosi accalcati lungo il ponte che sovrasta la prima curva e per i fortunati presenti all'evento appartenenti ai Ferrari Club, studenti della Motorvehicle University of Emilia-Romagna e gli allievi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alfredo Ferrari” accompagnati dai loro insegnanti.