F1 | Ferrari SF-23: 15 km a Fiorano martedì e filming mercoledì?

Carica lettore audio

La Ferrari non vuole perdere tempo: subito dopo la presentazione di martedì mattina (il lancio è previsto alle 11:25), la SF-23 potrebbe essere trasferita nei box di Fiorano dove nel pomeriggio sarebbe in grado di effettuare la prima sgambata in pista secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.

La Scuderia non dovrebbe ricorrere al primo filming day come hanno fatto finora Alfa Romeo (a Barcellona per due giorni), Red Bull e Haas (a Silverstone), ma potrebbe sfruttare un’opzione del regolamento che concede una “sgambata” di 15 km su un tracciato che non sia omologato.

Il Demo Event è un’opzione che la squadra ha già sfruttato l’anno scorso il 18 febbraio con la F1-75 guidata da Charles Leclerc e obbliga i piloti a fare un percorso che taglia la pista di Fiorano per una lunghezza minore dei 3 km originali: l’anno scorso il monegasco coprì 7 giri.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, a Fiorano per il Demo Event del 18 febbraio scorso Photo by: Davide Cavazza

Il filming day vero e proprio, con le rituali riprese commerciali, sarebbe programmato il 15 febbraio, vale a dire mercoledì, praticamente in contemporanea con il lancio e la prima uscita della Mercedes W14 che sarà di scena a Silverstone.

In questo caso la Ferrari avrà la possibilità di effettuare 100 km con le gomme Pirelli Demo e alternerà i due piloti al volante della SF-23. Il Demo Event è ancora in via di definizione, mentre il Filming Day è già programmato.