F1 | Ferrari: saltato il test a Fiorano per la macchina... sbagliata?

I tifosi che stamane hanno atteso dietro le reti di Fiorano di vedere in azione la SF21 portata in pista da Robert Shwartzman hanno dovuto rimandare l’appuntamento a domani.

I tecnici della Scuderia erano pronti come da programma per dare il via alle prime prove stagionali, ma è arrivato uno ‘stop’ che ha congelato l’attività.

Il motivo che ha bloccato i test è legato all’utilizzo della monoposto dello scorso anno, bloccato in extremis dalla FIA in attesa di aggiornamenti su quali siano le modalità di applicazione nel 2022 della definizione di ‘Previous Cars’.

Fino allo scorso anno le vetture autorizzate dalla Federazione Internazionale per test privati dovevano risalire ad almeno due anni antecedenti la stagione in corso. Il corposo cambio dei regolamenti tecnici introdotto nel 2022 aveva portato le squadre a confrontarsi sulla possibilità di utilizzare per i test privati programmati in questa stagione le monoposto 2021, essendoci poche punti in comune con le vetture attuali.

L’argomento era stato discusso in una riunione dello Sporting Advisory Committee, con un parere favorevole da parte delle squadre.

A seguito di questo incontro la Ferrari ha considerato possibile l’utilizzo della SF21, ma dopo aver messo al corrente la FIA del test programmato a Fiorano, è arrivata la risposta che ha di fatto bloccato le prove.

“In attesa di ricevere un aggiornamento dalla FIA su quali siano le modalità di applicazione nel 2022 della definizione di “Test Previous Cars” che stabilisce quale vettura può essere utilizzata in questo tipo di prove – ha dichiarato la Ferrari - è stato deciso che nella sessione sarà utilizzata una SF71H del 2018”.

L’impressione è che la Federazione Internazionale non abbia ancora inserito nel regolamento sportivo l’accordo preso dalle squadre, visto che al momento l’ultima versione (dello scorso 8.12) riporta ancora la definizione di ‘Previous Cars’ come vetture risalenti a due stagioni precedenti.

Secondo alcuni ‘rumors’ raccolti da Motorsport.com, in realtà un test con una vettura 2021 potrebbe essere già stato fatto in Bahrain da una squadra non di primo piano, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

La Ferrari ha fatto sapere che le prove avranno comunque inizio domani, giornata che nei piani originali prevede la presenza in pista di Charles Leclerc.