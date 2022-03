F1 | Ferrari: Sainz ha raggiunto l'accordo per il rinnovo

Carica lettore audio

Il figlio d'arte ha partecipato alla clamorosa doppietta della Scuderia di Maranello, chiudendo la gara di Sakhir al secondo posto, alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc. Tuttavia, ha spiegato di aver vissuto un weekend abbastanza frustrante.

Carlos ha ammesso di non essere riuscito a tirare fuori tutto il potenziale della nuova F1-75, cosa che invece è riuscita perfettamente al suo vicino di box.

Ma, a seguito dei colloqui avvenuti tra lui e la Ferrari durante l'inverno, sembra che Sainz abbia blindato il suo futuro con il Cavallino, raggiungendo un accordo al quale manca ormai solo la firma per avere i crismi dell'ufficialità.

Quando dopo il GP del Bahrain gli è stato domandato quanto fosse vicino il nuovo accordo, Sainz ha detto: "Penso che siamo vicini. Molto vicini. Molto, molto vicini. Estremamente vicini. Ci siamo quasi".

Cosa che è stata confermata anche dal team principal della Rossa, Mattia Binotto, che ha aggiunto: "Penso che abbiamo trovato un accordo. Si tratta solo di metterlo su carta".

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 2nd position, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, talk in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Il weekend più difficile"

Mentre il futuro a lungo termine di Sainz sembra assicurato, la sua attenzione in questo momento è rivolta a ribaltare la sua situazione in Ferrari.

Con Leclerc che si è adattato meglio alle esigenze dalla vettura 2022, Sainz ha confessato che la situazione è la più difficile che ha incontrato da quando è entrato a far parte della squadra lo scorso anno.

"In FP1, FP2 e FP3 ero molto indietro, il più lontano da Charles che io sia mai stato in Ferrari, ed è per questo che anche con la doppietta, non sono del tutto contento del weekend", ha spiegato Sainz.

"Come pilota Ferrari è stato il mio fine settimana più difficile e dimostra solo che ho bisogno di lavorare a testa bassa, capire questa macchina, capire in cosa Charles stia facendo la differenza approcciando le curve e nella gestione delle gomme".

"Ho bisogno di migliorare se voglio lottare per la vittoria e cercherò di fare qualche passo avanti a Jeddah. Posso migliorare da un fine settimana all'altro? Penso di poterlo fare".

"Posso ridurre completamente il deficit? È un'ottima domanda. Vorrei poterlo fare e lavorerò duramente per provarci".

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, Carlos Sainz Jr., Ferrari, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz pensa che il suo modo di guidare non stia funzionando con quello che richiedono le vetture 2022, e secondo lui questa spiega perché il divario non sia mai stato tanto grande tra lui e Leclerc.

"Non ho guidato nel modo in cui la macchina dovrebbe essere guidata, almeno con il set-up che abbiamo ora sulla macchina", ha detto.

"Chiaramente, Charles è riuscito a fare un lavoro migliore, ma è stato più veloce per tutto il fine settimana. Penso di aver raggiunto un livello decente solo in Q2 e Q3, quando sono riuscito a fare un paio di giri davvero buoni. Ma il resto del fine settimana sono stato più lento di circa tre decimi, sia in gara che in prova".

"È un deficit che non ho mai avuto l'anno scorso. Non sono mai stato staccato di tre decimi, ed è qualcosa di nuovo per me, quindi lo reputo un weekend difficile".

"Devo scoprire dove sono questi tre/quattro decimi, e non appena li troverò ed adatterò la macchina alle mie esigenze, allora sono sicuro di poter tornare nella lotta per la vittoria. Ma fino ad allora, testa bassa e continuare a lavorare".