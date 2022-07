F1 | Ferrari: Sainz fiducioso dopo il venerdì di Budapest

F1 | Ferrari: ecco come si preparano i sorrisi della domenica

Carlos Sainz e Charles Leclerc non hanno sfoggiato i loro sorrisi migliori dopo aver messo le F1-75 dietro alla Mercedes del poleman George Russell, ma nella squadra di Maranello sono consapevoli di aver lavorato in funzione della gara che avrà caratteristiche più simili alle libere del venerdì. Con Max Verstappen costretto in decima posizione, il team di Cavallino ha l'occasione per recuperare punti importanti sulla Red Bull giocando con due punte all'attacco.