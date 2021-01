Ferrari: Sainz debutterà sulla SF71H in cinque giorni di test!

La prossima settimana la pista di Fiorano ospiterà un intenso programma di prove. La Ferrari sarà in pista con la SF71H (monoposto con cui ha disputato il campionato Mondiale 2018) per una serie di test che vedranno coinvolti sia i piloti titolari che i giovani della Driver Academy.

La durata delle prove dovrebbe essere tra i quattro ed i cinque giorni, e secondo informazioni raccolte da Motorsport.com, inizieranno lunedì con Marcus Armstrong e Robert Shwartzman, i due piloti FDA che nel 2021 disputeranno il campionato Formula 2.

Il 27 e 28 sarà la volta di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Nel caso del monegasco c’è ancora un punto interrogativo legato alle condizioni fisiche e alla negatività Covid che si spera possa arrivare in queste ore.

Per Sainz il test di Fiorano sarà il debutto assoluto al volante di una monoposto del Cavallino, un momento sempre speciale per tutti i piloti che hanno indossato la tuta rossa.

Un passo importante che arriva dopo intense settimane di attività svolte dallo spagnolo a Maranello insieme al gruppo di ingegneri con cui lavorerà nel 2021.

Come previsto dal regolamento FIA F1, le prove in pista con monoposto di due o più stagioni precedenti comporta l’utilizzo delle gomme Pirelli DAT (Driver Academy Tires) diverse per costruzione, mescole e profili da quelle utilizzate nel Mondiale.

Sono previste mescole Soft, Medie e Hard, e in caso di pioggia solo le full-wet. In pista ci sarà anche Giuliano Alesi, i cui programmi 2021 non sono ancora noti, mentre non è ancora chiaro se ai test sarà presente Callum Ilott.