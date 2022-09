F1 | Ferrari: Sainz a Monza introdurrà la power unit alleggerita?

Carica lettore audio

Potente, ma non del tutto affidabile. Se qualcuno chiedesse di riassumere in poche parole come si è comportata la power unit Ferrari useremmo queste poche e semplici parole. Il Superfast, così viene chiamato all'interno della Gestione Sportiva di Maranello, ha dato prova di essere un propulsore decisamente più performante dell'unità che l'ha preceduto nell'ultimo biennio.

Eppure la sua fragilità ha portato i piloti Ferrari a prendere penalità già a metà stagione, costringendoli a inserire nella rotazione del propulsori termici e delle altre componenti della power unit nuovi pezzi per poter proseguire la stagione di Formula 1.

Appena 2 settimane or sono è stato Charles Leclerc a dover fare i conti con una penalità per aver smarcato una power unit completa. Questo lo ha portato a partire nelle parti basse dello schieramento al Gran Premio del Belgio. Charles, sebbene le Rosse fossero in debito di passo rispetto alle Red Bull, è comunque riuscito a rimontare, limitando i danni soprattutto nei confronti delle Mercedes e della loro rimonta nel Mondiale Costruttori.

Dopo 15 giorni potrebbe essere arrivato il turno di Carlos Sainz Jr. Anche il madrileno si trova in una situazione simile a quella vissuta da Leclerc a Spa-Francorchamps. La differenza è che il figlio d'arte potrebbe essere costretto ad adottare una nuova power unit in uno degli eventi più importanti della stagione per il Cavallino Rampante, ovvero la gara di casa che si terrà questo fine settimana all'Autodromo di Monza.

In casa Ferrari, infatti, ci sarebbe l'intenzione di far scontare la penalità a Sainz a Monza perché pista adatta alle grandi rimonte. Una pista in cui superare è possibile senza perdere troppo tempo. Al termine del Gran Premio d'Olanda, il team principal del Cavallino Rampante Mattia Binotto ha ammesso che lo spagnolo sarà costretto a introdurre una nuova power unit a breve per poter concludere la stagione.

“Oggi (Ieri, ndr) ci sono stati problemi di affidabilità su molte vetture, non solo su quelle motorizzate Ferrari. I problemi li abbiamo avuti noi in passato e li ha avuti la Red Bull col cambio venerdì, mentre Perez oggi ha cambiato motore. Da qui alla fine toccherà anche a noi sostituire la power unit e scontare penalità. Quando lo fare è ancora decidere. Analizzeremo tutto e cercheremo di fare la scelta migliore”.

A confermare l'intenzione della Ferrari è stato lo stesso Sainz. Carlos pensa che l'introduzione della nuova power unit possa avvenire molto presto, quindi Monza è davvero la pista candidata a rendere reale quelle che, almeno sino a oggi, sono indiscrezioni.

Interessante poi l'ulteriore notizia data dallo stesso spagnolo a Zandvoort. L'adozione della nuova power unit consentirebbe di risparmiare peso sulla monoposto - Carlos ha parlato di un paio di chilogrammi - portando la vettura a essere meno sovrappeso di quanto non sia in questo momento.

"So che abbiamo nel piano di montare una nuova power unit presto. Quello ci risparmierà anche un paio di chili, perché siamo ancora sovrappeso. Speriamo che possa darci più passo in qualifica e in gara rispetto a Max e Charles".