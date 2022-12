F1 | Ferrari: Sainz a Fiorano con le rain Pirelli 2023

Carica lettore audio

La Ferrari torna in pista a Fiorano dopo la conclusione della stagione 2023 e la F1-75 è guidata da Carlos Sainz nel primo dei due giorni di test Pirelli che la Casa milanese ha chiesto al Cavallino per sviluppare le gomme da bagnato. Oggi apre lo spagnolo, mentre domani sarà di scena Charles Leclerc.

Il madrileno ha iniziato a girare in prima mattinata sfruttando l'opportunità di avere l'asfalto umido per la notte: i tecnici di Mario Isola, infatti, hanno chiesto di modificare il piano di lavoro previsto utilizzando subito le intermedie per verificare il cross alle gomme slick. Poi, una volta che il manto della pista sarà andato asciugandosi sarà attivato il sistema di irrigazione automatico che consente di innaffiare il tracciato con una quantità d'acqua desiderata.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, test a Fiorano con le full wet Pirelli Photo by: Ferrari

In quel caso Carlos sarà impegnato con le full wet. La Pirelli aveva iniziatio sabato e domenica il lavoro con le rain al Paul Ricard con Robert Kubica chiamato a guidare l'Alfa Romeo C42: il polacco ha fatto delle diverse valutazioni di mescola con un obiettivo molto chiaro: cercare coperture che facilitassero il warm up del pneumatico, avendo la speranza di innescare il funzionamento delle coperture senza l'uso delle termo coperte.

Il tentativo, infatti, sarebbe di deliberare gomme rain che già nella prossima stagione saranno in grado di essere utilizzate senza essere state scaldate nelle termo coperte. Trattadosi di mescole molto morbide dovrebbe essere più facile ottenere il risultato per chiedere alla FIA una deroga al regolamento e anticipare una scelta che verrebbe estesa anche alle slick dal 2024.

I piloti hanno mostrato molte perplessità commentando l'eventuale rinuncia alle termo coperte che permetterebbe alla squadre di risparmiare in fatto di consumi di emergia elettrica e di sostenibilità non dovendo mandare in giro per il mondo tutta l'attrezzatura che oggi è necessaria.

La partita è in corso e il giudizio di Sainz e Leclerc sarà molto importante per definire la linea da seguire...