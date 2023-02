F1 | Ferrari: Rueda resta a casa, capo delle strategie è Jain C'è il primo cambiamento nello staff della Scuderia: Vasseur ha ridistribuito dei compiti all'avvio del mondiale 2023. La novità più clamorosa riguarda l'ingegnere spagnolo che non andrà in pista, ma resterà a casa nel remote garage. La responsabilità delle strategie passa al giovane Ravin Jain, mentre Laurent Mekies avrà il compito di gestire la squadra del Cavallin o in pista. Le attività riguardanti i rapporti con sponsor e media, nonché la gestione dei piloti stanno in capo al team principal.