F1 | Ferrari: quante... visioni della 675 sugli scatti della F1-75!

In questi giorni ne abbiamo viste di tutti i colori: video e analisi tecniche che svisceravano le immagini diffuse dalla Ferrari per annunciare un nuovo sponsor o per ricordare sui social che mancava un mese alla presentazione della 675.

Sarebbe bastato chiedere alla fonte per sapere se gli scatti che sono stati pubblicati erano degli… spoiler della monoposto 2023, come sono soliti fare altri team di Formula 1, in particolare Mercedes e McLaren: la risposta di Maranello è stata semplice e chiara, tutte le fotografie sono state scattate sulla F1-75. Nessuna anticipazione della rossa 2023.

E, anzi, nel gioco delle parti, schiarendo l’immagine dell’ala anteriore vista lateralmente che è stata pubblicata sui social, era stata volutamente aggiunta una scritta (no peeking 14 02 2023: letteralmente non sbirciare) che toglieva ogni dubbio che si trattasse della macchina dello scorso anno e non della nuova.

Ecco la sorpresa che è apparsa a chi schiariva la foto dell'ala: no seeking 14 02 2023

Non deve stupire se ogni anno inizia la caccia alle primizie sulla nuova Ferrari: a volte le "dritte" che scappano dalla Gestione Sportiva sono precise, altre volte meno, ma è diverso spacciare per veri scatti che non lo sono, attribuendo alla Scuderia l'incapacità di gestire certi tagli delle immagini.

Lo staff della Scuderia è composto tutt’altro che da sprovveduti: sappiamo come sia quasi maniacale la scelta delle inquadrature per nascondere i particolari più innovativi, come sappiamo della tendenza di manipolare la foto laterale per impedire agli avversari di determinare il passo della macchina (questa è una pratica che viene praticata da tutte le squadre), per cui è impossibile che ci sia il rilascio inconsapevole di scorci di macchina che non si vogliano far vedere.

Ecco una delle immagini pubblicate dalla Ferrari che ha dato il via alle... visioni Photo by: Ferrari

Nella storia recente del Cavallino abbiamo visto pubblicate foto della nuova monoposto “rubate” poco prima della presentazione da “manine” che hanno puntualmente rovinato il lancio e c’è da augurarsi che quest’anno non si verifichi il… buco nei sistemi di sicurezza Ferrari.

Ma un conto è vedere la macchina e un altro conto è avere le… visioni. Tutte le (dettagliate) descrizioni della 675 basate sugli scorci di monoposto che sono stati analizzati erano fasulle ed è un peccato che gli appassionati del Cavallino siano stati presi per il naso da presunti analisti che si spacciano per divulgatori della tecnica di F1, scopiazzando da altri anticipazioni e novità, facendole passare per proprie.

Vedremo chi sarà invitato alla presentazione della 675 del 14 febbraio a Maranello: la Ferrari torna a far cadere i veli dalla propria macchina con un lancio dal vivo, alla presenza dei giornalisti. E sarà facile guardarsi in faccia…