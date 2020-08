Ferrari: provato il cambio più robusto nel filming day?

La Ferrari ieri ha completato con successo il filming day a Silverstone con la SF1000 che è stata guidata da Charles Leclerc e Sebastian Vettel per i 100 km che sono concessi dalle regole FIA.

La squadra del Cavallino ha espletato il programma di lavoro con le previste riprese commerciali, ma non ha rinunciato a raccogliere dei dati aerodinamici utili allo sviluppo della fin qui deludente SF1000.

Agli sguardi più attenti del paddock (tutte le squadre non hanno lasciato i box della pista inglese fra un GP inglese e l’altro), non è sfuggito che davanti alle ruote posteriori ci fosse sul fondo un micro rastrello di mini tubi di Pitot per misurare la velocità dell’aria.

I tecnici del Cavallino potrebbero aver montato sulla Rossa che ha conquistato il terzo posto nel GP di Gran Bretagna con Charles Leclerc la tanto attesa scatola del cambio rinforzata.

Si tratta di una modifica che si è resa necessaria dopo che erano emerse delle flessioni nella trasmissione evidentemente troppo miniaturizzata per liberare i canali laterali al passaggio dei flussi d’aria destinati al diffusore posteriore per generare quel carico aerodinamico che non produce resistenza all’avanzamento.

Con la nuova soluzione, che dovrebbe costare un gettone di sviluppo se verrà portata in gara nel GP del 70° Anniversario, il retrotreno dovrebbe risultare più rigido conferendo alla monoposto una maggiore guidabilità e alle gomme un comportamento più stabile. Un altro piccolo passo verso la ricerca di una competitività che manca.