F1 | Ferrari prova le gomme da bagnato con Sainz a Fiorano

La Pirelli diversifica il lavoro di sviluppo sulle gomme del futuro. La Casa milanese ha già avuto rassicurazioni a Monza che vedrà rinnovato il contratto di fornitura unica degli pneumatici, anche se ancora non esiste l’ufficialità, visto che il Costruttore italiano si prenderà in carico anche le serie addestrative e ci sono alcuni dettagli che devono ancora essere limati prima di un’ufficializzazione che non dovrebbe tardare molto.

A Monza sono impegnate due squadre: McLaren e AlphaTauri girano nel Tempio della velocità un paio di giorni dopo la disputa del GP d’Italia, mentre la Ferrari si impegna a Fiorano con lo sviluppo delle gomme da bagnato.

Oggi è il turno di Carlos Sainz: lo spagnolo, terzo domenica con la SF-23, in mattinata ha fatto alcuni giri con un treno di slick per dare ai tecnici Pirelli una base line e ora attende che venga bagnato artificialmente il manto asfaltato prima di iniziare il lavoro con full-wet e intermedie. Il run con pneumatici da asciutto è servito a verificare la rispondenza del cross-over, vale a dire il passaggio dall’intermedia alla slick, nel confronto con le simulazioni.

Domani sarà il turno di Charles Leclerc che proseguirà i collaudi con le gomme rain: l’orientamento è di andare verso le intermedie che non hanno bisogno di pre riscaldamento, proprio come già avviene alle full wet. La FIA, in collaborazione con le squadre, sta valutando quali potranno essere degli interventi utili a limitare lo spray che si solleva dalle gomme e che viene sparato fuori dal diffusore posteriore, rendendo molto limitata la visibilità dei piloti.

Nei test che avevano fatto seguito al GP di Gran Bretagna erano stati provati dei paraspruzzi che non avevano dati grandi risultati: i tecnici della Federazione Internazionale stanno studiando altre soluzioni nel tentativo di risolvere il problema della visibilità in vaso di pioggia battente.