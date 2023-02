F1 | Ferrari più "bilanciata": muso corto e sospensione... bassa

Carica lettore audio

La Ferrari SF-23 più la si osserva e più mostra delle differenze dalla F1-75 dello scorso anno. Se non ci lasciamo condizionare dall’eclatante novità data dal bypass duct che gli aerodinamici di Maranello hanno deciso di introdurre nella pancia della rossa fin dal primo giro in pista a Fiorano, la vettura curata da Enrico Cardile esalta una serie di aggiustamenti che sono stati fatti per raggiungere alcuni degli obiettivi di progetto.

Ferrari SF-23: ecco il bypass duct Photo by: Giorgio Piola

Il tema del peso è stato importante, quanto quello del bilanciamento: la squadra del Cavallino ha lavorato per ridurre la massa (i radiatori per il raffreddamento del motore 066/7 sono più piccoli e lo stesso telaio è stato alleggerito), e lo stesso muso è più corto: non arriva al profilo principale dell’ala, ma si allaccia al secondo elemento. Il naso testimonia un risparmio di peso, per quanto abbia reso più difficile il superamento del crash test frontale per ottenere l’omologazione della FIA, disponendo di minore superficie.

Ferrari SF-23: dettaglio del muso più corto Photo by: Ferrari

L’intreccio fra il guadagno di peso con le esigenze aerodinamiche e di bilanciamento hanno portato la rossa a cambiare nella parte anteriore più di quanto possa essere sembrato a prima vista…

“La SF-23 è un’evoluzione della macchina con cui abbiamo corso l’anno scorso, ma in realtà è stata tutta integralmente riprogettata. In aerodinamica l’obiettivo era duplice: migliorare il carico verticale riguadagnando quello che è stato perso per i nuovi regolamenti aerodinamici e ottenere le caratteristiche di bilancio che ci eravamo prefissati”.

Ferrari SF-23, dettaglio del telaio abbassato per gli attacchi della nuova sospensione anteriore Photo by: Giorgio Piola

“Il comparto sospensione è stato completamente ridisegnato, da una parte per assecondare gli aerodinamici a ottenere i risultati che ci eravamo fissati, per cui si sono adattate le geometrie della vettura ale nuove strutture di flusso che si sono generate con i nuovi regolamenti senza trascurare la possibilità di aumentare le capacità di regolazione in pista della vettura”.

Ferrari SF-23: dettaglio della sospensione anteriore push rod Photo by: Ferrari

Cardile ha spiegato che i triangoli anteriori della sospensione anteriore che erano posizionati più in alto nel 2022 sono stati abbassati: “Siamo passati da una configurazione con track road alto ad una configurazione con track road basso”, facendo capire che la modifica serve a laminare i flussi in modo tale che i bracci e possano contribuire a un recupero di una parte del carico perso con il marciapiede del fondo rialzato di 15 mm.

Anche il tema del bilanciamento aerodinamico è diventato importante: le nuove gomme anteriori Pirelli hanno comportato un aggravio di peso di circa 1,5 kg (per questo motivo la FIA hi riportato a 798 kg il valore minimo che, invece, inizialmente era stato portato a 796 kg) rispetto agli pneumatici 2022, per cui si sono resi necessari degli adeguamenti nella distribuzione dei pesi che sono possibili anche spostando le zavorre.