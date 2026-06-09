F1 | Ferrari: per Hamilton la Mercedes è superiore nel carico aerodinamico oltre che nel motore

Se ci limitiamo a guardare i numeri del GP di Monaco, la gara del Principato per la Ferrari non è stata male: Lewis Hamilton con la seconda piazza d’onore, dopo il Canada, si porta alle spalle del leader del mondiale piloti, Kimi Antonelli, potendo contare su un vantaggio di 18 punti su George Russell. E la Ferrari ha consolidato il secondo posto nel Costruttori dietro alla Mercedes (118 punti), ma ha incrementato a 47 punti il vantaggio sulla McLaren.

Per tutto il resto è stata una grande delusione. La SF-26, magnificata come la monoposto con il miglior telaio del paddock e con l’aerodinamica in grado di sviluppare il carico maggiore, oltre a disporre del turbo piccolo, ideale per avere la necessaria trazione nelle stradine di Monte Carlo, ha fallito l’obiettivo. Le rosse hanno concluso la qualifica in seconda fila, precedute non solo dal fuoriclasse Antonelli con la W17, ma anche dalla Red Bull di Max Verstappen.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Le chance di agguantare la prima vittoria stagionale con la SF-26 sono svanite ancora prima del via del GP, sapendo quanto sia importante scattare dalla pole position a Monaco.

La Ferrari ha mancato alle aspettative dei suoi tifosi che speravano nel riscatto, dopo cinque gare vissute all’inseguimento. Monte Carlo, invece, ha rivelato aspetti che la dicono lunga anche per il proseguo del campionato. Il motore 067/6 è diventato il “parafulmine” di tutti i mali mancando di circa 25 cavalli dalle unità di Red Bull e Mercedes, ma la corsa nel Principato ha spazzato via tante scuse.

Il circuito cittadino con la più bassa velocità media del campionato ha punito la rossa e ha esaltato la Mercedes e il suo Principino, Kimi. A Maranello hanno rinunciato a realizzare le ali aggiuntive al posto dell’attuatore dell’ala (im)mobile come hanno fatto tutti gli altri, perché tanto la SF-26 genera più downforce con lo scarico soffiante.

Dettaglio dell'ala posteriore della Ferrari SF-26 usata a Monaco senza appendici supplementari Foto di: AG Galli

La Scuderia ha corso con la Macarena senza i sistemi di attuazione, perché l’adozione dei flap a centro ala sarebbe costata in peso e in soldi del budget cap. Le modifiche, quindi, le vedremo nel prossimo weekend a Barcellona quando debutterà il secondo pacchetto di aggiornamenti. La nuova ala anteriore, per correggere quella che non ha soddisfatto a Miami, e una ulteriore versione dell’ala posteriore reverse ancora più efficiente.

Ma l’occasione da non perdere era l’appuntamento del Principato: i primi riscontri delle prove libere avevano alimentato buone speranze, ma poi, quando la pista è andata gommandosi, la Ferrari non ha retto il passo degli avversari, facendo emergere il cronico difetto di non sapere incrementare le prestazioni in modo adeguato nella Q3.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, che nelle ultime gare aveva messo l’accento sul motore dl Cavallino, questa volta cambia tenore: “Con Kimi al restart siamo partiti praticamente alla pari: ho guadagnato un po’ di terreno portandomi fino alla sua ruota posteriore, ma non bastato per andare in testa. E poi, man mano che andavamo avanti, l’ho visto allontanarsi. Le loro prestazioni sono di un altro livello. È stata una bella esperienza perché mi ha dato un’idea molto più chiara di dove la squadra deve concentrarsi e migliorare, non solo in base a ciò che sento, ma anche a ciò che vedo. Chiaramente in Mercedes sono superiori a noi per quanto riguarda il carico aerodinamico, in trazione tra noi e loro c’era come dal giorno alla notte. Speriamo di migliorare le nostre prestazioni, so che in fabbrica stanno lavorando sodo”.

Certo, nella salita del Massenet e fino al Casino la potenza del motore si sente eccome, ma secondo le simulazioni del Cavallino la SF-26 doveva avere due o tre decimi di margine da far valere. E, invece, il “tesoretto” è sparito, al punto che un qualificatore come Charles Leclerc, che conosce le strade di casa come le sue tasche, le ha prese da Hamilton, che non ha nel giro secco la sua qualità migliore. Il monegasco si è lamentato dei freni per tre giorni, ripetendo le lamentele del Canada. Charles non ha trovato il feeling con la “sua” pista e si è innervosito, sebbene i tecnici per tre giorni abbiano cercato il miglior set up dell’impianto per risolvergli i problemi.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

In precedenza, Leclerc non aveva mai accusato guai con i freni, ma è giusto dire che il calendario non aveva ancora offerto due appuntamenti così tosti per l’impianto, come Montreal e Monte Carlo. Sta di fatto che la Scuderia si è trovata con uno Charles a mezzo servizio, incapace di esprimere tutto il suo vero potenziale. A Maranello stanno analizzando i dati per capire cosa è successo nel crash all’Antony Noghes e cosa bisogna fare da Barcellona in poi, ma il campanello suonato da Lewis indica che sono diverse le aree sulle quali intervenire per sperare di tornare a vincere...