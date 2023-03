F1 | Ferrari: nuovo motore sulle due SF-23 in via precauzionale

Carica lettore audio

Dopo il complicato inizio di stagione in Bahrain, concluso con un quarto posto e il ritiro di Charles Leclerc in gara, Ferrari era giunta in Arabia Saudita con la consapevolezza che il monegasco avrebbe dovuto scontare una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza.

La motivazione risiede nella sostituzione della centralina, annunciata dal Team Principal Frederic Vasseur in un’intervista concessa ai media lo scorso mercoledì e confermata in via ufficiale dalla Federazione Internazionale all’inizio della prima sessione di prove libere.

Tuttavia, sulla vettura del monegasco non è stata montata solamente una nuova centralina, bensì anche un nuovo motore termico e un nuovo MGU-H. Per Leclerc si tratta quindi del secondo ICE e del secondo motogeneratore sui tre a disposizione per l’intera stagione, per cui non scatteranno ulteriori sanzioni oltre a quella di dieci posizioni per la centralina.

Allo stesso modo, anche sull’altra Rossa di Carlos Sainz sono stati apportati dei cambiamenti, con l’installazione di un nuovo motore termico, mentre gli altri componenti sono rimasti i medesimi della prima tappa di Sakhir. A differenza del compagno di casacca, lo spagnolo non andrà quindi in penalità. Una sostituzione che Ferrari ha spiegato come una scelta in “via precauzionale” in seguito ai dati emersi in Bahrain.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Dopo i problemi di Sakhir, in cui era stato costretto in più occasioni a tornare ai box per il rabbocco d’aria a causa di una perdita nel sistema pneumatico, anche McLaren è corsa ai ripari sostituendo diversi componenti della Power Unit. Sulla monoposto del britannico sono stati montati un nuovo motore termico, turbo, i due motogeneratori elettrici K e H oltre al sistema di scarico.

Per Sergio Perez, invece, nuovo pacco batterie, nuova centralina e secondo cambio dei quattro concessi dal regolamento. Sia per l’inglese della McLaren che per il messicano della Red Bull non ci saranno penalità da scontare sulla griglia di partenza.