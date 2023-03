F1 | Ferrari: non si è rotto il motore, in tilt la centralina?

Carica lettore audio

Un quarto posto conquistato da Carlos Sainz non soddisfa le ambizioni della Ferrari che le ha prese dalle Red Bull e dall’Aston Martin di Fernando Alonso. Senza lo stop di Charles Leclerc il monegasco avrebbe forse conquistato un terzo posto. E iniziare la stagione sul podio sarebbe stato importante per il morale che ora è sotto zero.

Nel disastro del primo weekend della stagione 2023 c’è una notizia che può essere positiva: il motore di Leclerc non si è rotto al 40esimo giro, ma si è ammutolito. Spento. Il monegasco è rimasto senza accensione perché a cedere è stata la centralina.

Lo 066/7 potrà ancora essere utilizzato perché non avrebbe riportato danni, ma resta l’allarme per i motoristi del Cavallino, perché nell’impianto elettrico c’è qualcosa che all’improvviso non quadra: prima della gara si è reso necessario sostituire la batteria dell’ibrido e la centralina. Sembrava che fossero solo interventi precauzionali e, invece, al primo GP stagionale Leclerc è stato costretto mestamente al ritiro per il black out della seconda centralina.

Questo vuole dire che se non si potrà recuperare quella tolta dopo le qualifiche, Leclerc dovrà andare in penalità già dal GP dell’Arabia Saudita che si disputerà a Jeddah fra due settimane. Ma quel è il “morbo” che si nasconde nell’elettronica della Ferrari?