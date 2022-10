Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

F1 | Ferrari: non c'è solo il tirante corto nel fondo modificato La Scuderia farà un test comparativo nelle prove libere del GP del Giappone per valutare in pista il fondo modificato che Sainz aveva saggiato a Fiorano. Per ora si nota il tirante metallico che non si attacca all'ultima parte del marciapiede, ma alla rampa dell'estrattore posteriore. In quell'area sono cambiate le flessioni del materiale anche per una diversa disposizione delle fibre. Altre novità per ora non sono state visibili.