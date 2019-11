Ferrari: nessuna penalità FIA per Vettel e Leclerc

Un incidente di gara. È stato derubricato così il contatto che al giro 66 ha messo fuori gioco le due Ferrari. Il collegio dei commissari sportivi del GP del Brasile (ne faceva parte Emanuele Pirro) ha deciso che non è il caso di prendere ulteriori provvedimenti punitivi nei confronti dei due piloti del Cavallino, visto che è già bastato il ritiro delle due SF90 di Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

La Ferrari ha deciso di non far parlare i due conduttori nel consueto incontro stampa post GP e Mattia Binotto ha cancellato anche il debriefing di Sebastian e Charles con la squadra per affrontare la questione a freddo, senza l’emotività che potrebbe far dire cose che potrebbero rovinare il rapporto umano fra i due.

Il muretto ha sbagliato a lasciare libertà d’azione fra i due galli nel pollaio: Binotto avrebbe fatto bene a difendere il terzo posto nel mondiale piloti di Leclerc che, invece, è stato spazzato via dal perentorio successo di Max Verstappen.