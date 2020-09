Ferrari: Mick Schumacher sulla F2004 del padre al Mugello

Mick Schumacher tornerà al volante di una Ferrari domenica prima della partenza del GP di Toscana. Il figlio del Kaiser, infatti, si esibirà al volante della F2004, vale a dire la monoposto che più di ogni altra aveva dato grandi soddisfazioni al campione, collezionando in un anno ben 13 delle 91 vittorie, 72 delle quali conseguite con una Rossa.

Il giovane Mick farà quindi un assaggio di Formula 1 davanti ai tremila spettatori che, ben distanziati, avranno modo di occupare le tre tribune sulle quali è stato ammesso il pubblico per la prima volta in un GP di quest’anno, dopo la pandemia del Coronavirus.

Schumacher jr, attualmente secondo in F2 con la PreMa, sarà impegnato nella serie cadetta prima di calarsi nell’abitacolo di una delle più iconiche F1 di Maranello.

“Sono davvero felice di guidare di nuovo la F2004 di mio padre – ha detto Mick in una storia su Istagram – non vedo l’ora che sia domenica”.

Mick dovrebbe tornare a un ruolo attivo in F1 come test driver dell’Alfa Romeo: il tedesco guiderà la C39 in occasione del GP di Germania in programma al Nurburgring nella prima sessione di prove libere.