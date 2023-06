F1 | Ferrari: martedì filming day a Fiorano in vista dell'Austria

La Ferrari non vuole giocare in difesa, ma va all’attacco. Nel GP d’Austria debutterà un nuovo fondo nella consapevolezza dei tecnici di aver trovato la giusta linea di sviluppo della SF-23, monoposto difficile da mettere a punto, quanto difficile da guidare, con una finestra di funzionamento molto stretta.

Il GP del Canada, dopo un disastroso debutto in Spagna, ci ha mostrato una Evo rispondente alle regolazioni, capace di effettuare degli stint di gara con un passo simile a quello di Aston Martin e Mercedes, anche se non confrontabile con Red Bull che resta fuori portata per tutti.

Scoprire, finalmente, una rossa meno sclerotica nel comportamento in pista ha dato a Fred Vasseur e all’Ufficio Tecnico la spinta per anticipare i piani di sviluppo e verificare sul campo se il direttore tecnico, Enrico Cardile, e i suoi collaboratori hanno trovato il bandolo di una matassa che ha reso questa prima parte di campionato veramente deludente.

Ferrari SF-23: il fondo schierato in Canada sarà sostituito da uno nuovo in Austria Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

La Ferrari ha programmato un filming day a Fiorano per martedì, come anticipato da Formu1a Uno: sarà l’occasione per effettuare i 100 km che la FIA concede e realizzare delle riprese commerciali, ma l’opportunità sarà ghiotta per valutare anche il nuovo fondo che poi verrà spedito in Austria.

I dati di simulazione per il Red Bull Ring hanno contribuito a caricare l’ambiente della Gestione Sportiva, perché i numeri direbbero che la SF-23 potrebbe proseguire il ciclo positivo iniziato a Montreal, ma non è la prima volta che abbiamo sentito parlare di grandi aspettative dopo il lavoro in galleria e al simulatore, salvo poi ricevere docce fredde non appena si sono mette le ruote sull’asfalto.

E, allora, il secondo filming day arriva a fagiolo, per avere un primo incrocio dei dati fra la nuova configurazione aerodinamica e la pista. Il test a Barcellona per lo sviluppo delle Pirelli 2024 dopo il GP di Spagna, ha offerto ai tecnici del Cavallino, ma anche a quelli della Mercedes che erano presenti con una W14, utili indicazioni sul come trovare il migliore set-up, rinunciando a un po’ di carico aerodinamico, ma potendo stabilizzare il comportamento della rossa, con minori variazioni di altezza per cui è stato possibile deliberare sospensioni meno rigide, permettendo alla SF-23 di aggredire i cordoli sull’isola di Notre Dame.

Già nel fondo introdotto a Barcellona era emersa la strategia del Cavallino di fare un passo indietro a certe soluzioni che avevano funzionato l’anno scorso: sarà interessante vedere quale sarà intrapresa in Austria…