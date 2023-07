F1 | Ferrari: è Loic Serra l'ingegnere misterioso di Vasseur?

La nuova Ferrari sta prendendo forma. Se a breve Enrico Cardile verrà nominato ufficialmente direttore tecnico del Cavallino e Laurent Mekies lascerà la Scuderia per iniziare il gardening che lo porterà a fine anno a prendere le redini dell’AlphaTauri nel ruolo di team principal, Fred Vasseur non è riuscito a tenere segreto il nome di Loic Serra, vale a dire quel tecnico top che aveva lasciato trapelare di aver preso, ma che sarebbe arrivato a Maranello solo per lavorare sulla rossa del 2025.

Una trattativa che la Scuderia non commenta, perché la partita non sarebbe ancora andata a compimento nei dettagli, ma rientrerebbe nella robusta campagna di rinforzo dei ranghi che la Ferrari sta portando avanti e che toccherà diverse squadre, Red Bull e Mercedes comprese.

I colleghi di Formu1a.uno sono stati i più rapidi nel mettere insieme il puzzle di informazioni che riguardavano l’ingegnere francese che è Performance Director alla Mercedes. Non è un nome famoso, ma è un nome pesante. È una di quelle figure che i top team tendono a nascondere per evitare che possano attirare l’attenzione dei concorrenti, ma che all’interno del team vengono considerate delle figure chiave.

Loic Serra, ci risulta che sia ancora regolarmente al suo posto a Brackley, comunque inorgoglito dall’interessamento della Ferrari che gli avrebbe proposto un ruolo di primo piano accanto a Enrico Cardile.

Il 51enne ingegnere francese potrebbe essere una figura chiave nella squadra di Maranello perché Loic vanta una grande esperienza nell’iterazione fra il telaio e l’aerodinamica di una monoposto con le gomme, uno dei grandi talloni d’Achille del Cavallino.

Serra, infatti, dopo aver conseguito la laurea in ingegneria meccanica presso Arts et Métiers ParisTech studiando prima ad Aix-en-Provence e poi a Parigi, ha maturato le sue prime esperienze alla Michelin nell’area R&D di Clermond Ferrand dove ha acquisito una profonda conoscenza della dinamica del veicolo.

Poi, lasciata la Casa francese nel 2006, è arrivata l’esperienza in BMW-Sauber in Formula 1, dove ha curato le sospensioni, fino alla chiamata della Mercedes nel 2010, vivendo la lunga epopea dei successi del team di Toto Wolff dall’inizio dell’era ibrida. Evidentemente bisognerà aspettare perché la trattativa si trasformi in un comunicato, ma se l’obiettivo è il 2025 c’è tempo…