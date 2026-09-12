F1 | Ferrari, l’illusione dura otto minuti: poi la pole sfuma e resta il dubbio sul potenziale

La prima posizione conquistata da Lewis Hamilton in Q3 con il primo set di soft ha cambiato di colpo lo scenario delle qualifiche del Gran Premio di Spagna. Fino a quel momento la Ferrari era sembrata in bilico tra il ruolo di seconda e terza forza, ma, come ha poi ammesso Frederic Vasseur, “quando sei in prima posizione dopo il primo tentativo in Q3, è chiaro che vuoi puntare alla pole”.

Otto minuti dopo, alla bandiera a scacchi, la Scuderia si è ritrovata con un bilancio di giornata differente: quarta posizione per Hamilton, quinta per Leclerc. Contro l’exploit di Norris la Ferrari non avrebbe realisticamente potuto fare nulla, ma resta un po’ di rammarico per non aver centrato almeno l’obiettivo della prima fila.

È stato lo stesso Vasseur a spiegare cosa è mancato. “Credo che Lewis abbia commesso un piccolo errore all’inizio del suo ultimo giro lanciato, lasciando circa un decimo e mezzo nel primo settore. Charles ha fatto un buon secondo tentativo e ha migliorato molto, specie nelle curve 5 e 6, ma con distacchi così ridotti tra le vetture non è stato sufficiente per andare oltre il quinto posto”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Analizzando i tempi emerge come Hamilton, con il secondo set di soft, abbia abbassato il suo crono precedente di soli 0”066, contro gli 0”244 di Antonelli, gli 0”369 di Verstappen e gli 0”701 di Norris. Ma bisogna riconoscere a Lewis di aver spremuto quasi tutto il potenziale a disposizione già con il primo set di pneumatici. Qualcosa può essere stato lasciato per strada nell’ultimo tentativo, ma è difficile ipotizzare un margine tale da consentirgli di conservare la prima posizione.

“Credo che nel complesso la nostra sia stata una prestazione solida – ha commentato Hamilton – la macchina mi ha dato buone sensazioni per tutta la qualifica. Il mio primo giro in Q3 è stato buono, ma nell’ultimo tentativo non sono riuscito a mettere tutto insieme e questo ci è costato alcune posizioni. Non credo che il quarto posto rispecchi pienamente il nostro potenziale, ma ci sono comunque aspetti positivi da portare con noi da questo pomeriggio”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sulla carta il Madring avrebbe dovuto essere un terreno di caccia ideale per Leclerc, ma Charles è arrivato in Spagna con le conseguenze dell’incidente di Monza, ovvero la necessità di ripescare un motore privo dell’aggiornamento tecnico introdotto nel Gran Premio d’Italia. Impossibile quantificare la differenza, e lo stesso Leclerc ha spiegato che saranno necessari ulteriori controlli prima di avere un quadro più chiaro.

Non è stato però l’unico elemento che ha condizionato la sua qualifica. Leclerc ha quantificato in circa quattro decimi il tempo perso nel primo settore nel suo giro migliore, una differenza che lo stesso Charles fatica a spiegare soltanto con i rettilinei. “I miei outlap non sono stati ideali, ma quattro decimi sono tanti – ha ammesso – quindi dobbiamo capire cosa sia successo”. Un altro aspetto da analizzare in una qualifica nella quale pochi centesimi hanno significato diverse posizioni.

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26 Foto di: Federico Basile / AG Photo

L’aspetto che emerge maggiormente riguarda però il potenziale della monoposto. Nelle ultime gare, disputate su tipologie di piste molto differenti – Hungaroring, Zandvoort, Monza e ora Madring – la SF-26 non si è mai confermata come una vettura in grado di puntare concretamente al vertice. Madrid avrebbe potuto rappresentare un’opportunità, considerando un layout che sulla carta avrebbe dovuto adattarsi meglio alle caratteristiche della Ferrari, ma, pur restando poco lontana dalla pole position, finora non c’è mai stata la sensazione di una monoposto con un potenziale in grado di poter puntare al colpaccio.

È una Ferrari che riesce a restare nella zona alta della classifica, spesso a distanze contenute, ma alla quale continua a mancare quel margine di prestazione necessario per presentarsi al momento decisivo con la possibilità concreta di imporre il proprio gioco. La prima posizione provvisoria di Hamilton nel Q3 ha alimentato per qualche minuto una prospettiva differente, ma l’ultimo tentativo ha rimesso in fila i valori.

L’obiettivo nella gara di domani sarà quel podio che manca dal Gran Premio del Belgio. Sia Hamilton che Leclerc avranno a disposizione un set nuovo di gomme soft, scelta fatta dopo aver escluso la media dalle mescole considerate per la gara.

Su questo fronte resta però una grande incognita. “I dati raccolti nei long run di venerdì potrebbero non essere del tutto rappresentativi – ha sottolineato Vasseur – perché nessuno si è concentrato particolarmente su questo aspetto e la pista continua a evolvere”. Leclerc ha aggiunto un elemento significativo: venerdì il Madring è stato “di gran lunga il circuito peggiore della stagione in termini di degrado”.

Un dato che potrebbe diventare importante. Dalle gare di Formula 2 e Formula 3 è emerso quanto sia difficile completare un sorpasso sul nuovo circuito di Madrid, ma un degrado elevato potrebbe creare differenze di passo sufficienti ad aprire delle opportunità. “Anche se è una pista sulla quale è difficile superare – ha spiegato Leclerc – se dovessimo avere quel livello di degrado, i sorpassi potrebbero diventare possibili”.

A questo si aggiunge l’incognita legata allo sviluppo della gara. Su un circuito cittadino nuovo, con muri vicini e margini d’errore ridotti, Virtual Safety Car, Safety Car o una bandiera rossa possono modificare rapidamente uno scenario strategico. La Ferrari partirà con entrambe le monoposto immediatamente alle spalle dei primi tre e dovrà essere pronta a sfruttare qualsiasi occasione. L’opportunità potrebbe presentarsi, e la Ferrari ha bisogno di coglierla. Lasciare la Spagna senza una coppa sarebbe un’altra cattiva notizia per la classifica.