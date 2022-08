F1 | Ferrari: Leclerc vittima della... visiera di Verstappen

Carica lettore audio

Il dato più sorprendente nella domenica della Ferrari è che l’aspetto su cui la Scuderia contava maggiormente per puntare alla vittoria si è rivelato in realtà quello più problematico. Al termine delle qualifiche di ieri era emerso che sulle due monoposto di Carlos Sainz e Charles Leclerc si era sacrificata un po' di velocità massima aumentando il carico aerodinamico, una sorta di assicurazione in vista di una gara che avrebbe messo a dura prova le gomme. Ed invece è stata proprio la gestione degli pneumatici a tarpare le ali nella domenica di Spa, conclusa per la Ferrari con un bilancio molto diverso dalle aspettative della vigilia.

Il terzo posto finale di Sainz ha salvato il salvabile, e lo stesso Carlos ha analizzato con molto realismo la situazione: “Non credo che potessimo fare di più, speravo che in gara il gap visto in qualifica (rispetto alla Red Bull di Verstappen) sarebbe stato minore, invece è sembrato anche superiore. Non ce lo aspettavamo, ma reagiremo”.

Carlos Sainz festeggia il terzo posto nel GP del Belgio con i piloti Red Bull Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Che non fosse la domenica migliore per la Ferrari è diventato chiaro nel secondo stint, quando il degrado con le gomme medie non ha permesso a Sainz di impostare il ritmo che avrebbe voluto, e per Carlos la minaccia è diventata la Mercedes di Russell alle sue spalle.

Lo spagnolo ha gestito molto bene i primi giri con il set finale di hard, ed è stato cruciale per difendersi dall’assalto finale della Mercedes. La domanda ora è se la perdita di competitività sia stata legata alla specificità del weekend di Spa o se la Ferrari si trova davanti ad uno o più problemi che rischiano di ripresentarsi anche nelle prossime tappe del mondiale.

Ovviamente nel paddock si è parlato molto della direttiva tecnica 39, entrata in vigore questo fine settimana, ma sia i piloti che lo stesso Mattia Binotto hanno respinto ogni collegamento. Serviranno le prossime gare per avere uno scenario più completo, ma il sospetto resta se si considerano lo spostamento dei valori in campo visti nel fine settimana belga.

Binotto ha reso omaggio a quanto fatto della Red Bull. “Hanno svolto un grande lavoro - ha confermato il team principal della Scuderia - e la differenza di prestazione questo week-end tra noi e loro, sia in termini di passo che per quanto riguarda il degrado gomme, è stata evidente. Dobbiamo rimboccarci le maniche per continuamente migliorare la prestazione della vettura. La prossima gara ci vedrà impegnati a Zandvoort, una pista con caratteristiche completamente diverse”.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

Se Sainz si è consolato con il ritorno sul podio (non ci saliva dalla vittoria di Silverstone) per Leclerc la domenica di Spa è stata decisamente amara. A complicare la gara di Charles è stata una visiera a strappo di Max Verstappen, tolta dall’olandese nel corso del primo giro e finita sulla presa d’aria del freno sinistro della Ferrari.

Leclerc è stato così costretto a tornare ai box con la temperatura molto elevata, passando dalle soft montate al via ad un set di medie. Un imprevisto che ha stravolto la sua strategia di gara, costringendolo a riprendere la corsa dalle ultime posizioni dopo una partenza che lo aveva visto farsi largo alle spalle di Verstappen.

Ma le conseguenze dell’episodio hanno impattato su Leclerc anche nei giri finali della corsa, quando la squadra ha richiamato Charles ai box per provare a far suo il giro più veloce con un set di gomme soft.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Per quanto un po' tirata, la strategia era quella di tornare in pista alle spalle di Fernando Alonso ma con pneumatici freschi che gli avrebbero consentito di riprendersi la posizione. Il piano ha funzionato (ma non per il giro più veloce) poi la doccia fredda dei cinque secondi di penalità per aver infranto di 0.1 km/h il limite massimo di velocità in pit-lane.

Non è stato un errore di Leclerc, perché dopo la gara è emerso che un sensore si è danneggiato nel surriscaldamento al freno nel primo giro, costringendo il monegasco a scegliere una configurazione recovery al posto della normale gestione delle informazioni, per cui nella sosta finale c'è stato un leggero squilibrio nel pit limiter. Una beffa in più in una domenica già in sé difficile, nella quale Leclerc ha perso la seconda posizione nella classifica generale a favore di Sergio Perez.