F1 | Ferrari: Leclerc verso la penalità per il turbo in Canada Il cedimento di Baku sullo 066/7 di Charles Leclerc avrà delle ripercussioni anche sul GP del Canada: quasi sicuramente sulla F1-75 del pilota monegasco sarà necessario montare il quarto turbo stagionale, facendo scattere la penalità di 10 posizioni in griglia.