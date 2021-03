Ferrari: Leclerc ha chiuso il test con le gomme Pirelli da 18

La Ferrari ha completato il test con le gomme Pirelli da 18 pollici slick a Sakhir. Charles Leclerc nel pomeriggio ha coperto con la SF90 “mule car” 87 giri con le gomme ribassate. Il monegasco è stato stakanovista perché ha portato a termine una distanza di circa 470 km (un GP e mezzo) intervallata da numerose soste ai box per montare i diversi set prototipo, mentre Carlos Sainz in mattinata aveva concluso 54 tornate, dopo un avvio del lavoro ritardato a causa di un problema legato alla pista.

La squadra del Cavallino ha sommato la quarta giornata di lavoro con gli pneumatici Pirelli da 18 pollici che l’anno prossimo equipaggeranno le monoposto a effetto suolo: a quella odierna in Bahrain, infatti, bisogna aggiungere le tre di fine febbraio svolte a a Jerez de la Frontera con coperture slick e rain (full wet e intemedie).

La Scuderia, quindi, ha potuto apprezzare qual è l’orientamento del lavoro dei tecnici della Bicocca con i suoi piloti titolari, traendo delle sensazioni sugli pneumatici a spalla bassa per dare utili indicazioni ai progettisti della Gestione Sportiva che hanno iniziato la progettazione della Rossa per il 2022.

Leclerc e Sainz hanno svolto collaudi “ciechi” non sapendo quali costruzioni o mescole stessero utilizzando, ma hanno avuto l’opportunità di acquisire in quattro giorni di test con la Rossa quale sia il comportamento delle nuove gomme Pirelli. La Casa milanese, per non fare favoritismi, condividerà tutte le informazioni raccolte con le altre nove squadre del paddock in modo che ci sia un uguale aggiornamento per tutti.

Domani la Pirelli proseguirà il lavoro in pista con l’Alpine A521 che sarà guidata da Esteban Ocon, mentre giovedì sarà il turno di Alonso. Il fornitore unico ha ottenuto dalla FIA la possibilità di mettere a calendario 20 giorni-macchina ma, considerato che più di un Costruttore sarà coinvolto in diverse sessioni, di fatto saranno 28 i giorni-macchina complessivi (22 su asciutto e 6 su bagnato).