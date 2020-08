Ferrari: Leclerc e Vettel in pista per il filming day

La Ferrari torna in pista a Silverstone dopo il terzo posto di Charles Leclerc nel GP di Gran Bretagna.

La Scuderia ha prenotato la pista inglese (dove sono rimasti di base tutti i team in attesa del GP del 70esimo anniversario in programma nel weekend) per effettuare il secondo filming day che la FIA consente per le riprese commerciali, dopo quello che ha preceduto la prima giornata di test invernali a Barcellona.

Per questo appuntamento sono stati convocati entrambi i piloti che si alterneranno al volante della SF1000: Charles Leclerc e anche Sebastian Vettel saliranno sulla Rossa per i 100 km permessi con l’obbligo di girare con pneumatici Pirelli demo.

Mattia Binotto ha dichiarato che la Rossa girerà nella configurazione in cui ha corso e non ci saranno novità, anche se è atteso il debutto del cambio con la scatola rinforzata per evitare le torsioni in curva che hanno generato i problemi di assetto, rendendo la vettura meno guidabile e tendente al sottosterzo quando è sottoposta a grandi forze laterali.

A Silverstone il cielo è coperto e fa fresco (circa 20 gradi), ma la pioggia non dovrebbe condizionare il lavoro della squadra di Maranello che potrà essere osservato da tutti gli altri team.