F1 | Ferrari: Leclerc e Sainz fiduciosi dopo il venerdì di Spa

Carica lettore audio

Il venerdì di Spa-Francorchamps della Ferrari si è concluso con alcuni punti interrogativi e la certezza che in questo weekend sarà Carlos Sainz jr. l’uomo di punta del team di Maranello.

Charles Leclerc, infatti, dovrà scattare dal fondo della griglia dopo che la squadra ha scelto di adottare la power unit numero 5 sulla sua vettura, mentre lo spagnolo avrà la possibilità di lottare per la vittoria approfittando anche della penalità che dovrà scontare Max Verstappen sempre per cambio motore.

Le prime due sessioni di libere disputate al venerdì non hanno però chiarito chi tra Ferrari e Red Bull sia oggettivamente favorita sullo splendido tracciato di Spa.

Leclerc, che ha ovviamente impostato il programma di lavoro sulla ricerca del miglior passo gara, ha concluso sia le FP1 che le FP1 con il secondo crono di giornata ed alla fine delle attività in pista è sembrato particolarmente sereno e consapevole di avere tra le mani una vettura che potrà consentirgli di rimontare dal fondo della griglia.

“Nel complesso non è stata una brutta giornata. Abbiamo svolto un bel po' di prove, ma credo che oggi tutti avessero un programma molto diverso e quindi è difficile fare un confronto in questo primo giorno di ritorno dalle vacanze”.

“Nel complesso la sensazione è stata abbastanza buona. Con poco carico di carburante il passo non era eccezionale a differenza dei giri percorsi con tanto carico. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di fare un passo avanti nel corso della notte per tornare più forti domani”.

È stato lo stesso Leclerc, poi, a confermare come il team abbia preferito concentrare le proprie attenzioni sul passo gara alla luce della penalità che lo costringerà a prendere il via dal fondo dello schieramento.

“Diciamo che in questo weekend non abbiamo prestato la stessa attenzione che di solito prestiamo al ritmo in qualifica perché sarà inutile. Ci siamo concentrati maggiormente sul passo gara per tornare davanti il più rapidamente possibile”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Diversa la situazione dal lato del box di Carlos Sainz. Lo spagnolo, chiamato al riscatto dopo un Gran Premio di Ungheria deludente, ha ammesso di aver trovato subito un buon feeling con la F1-75.

“Oggi mi sono sentito a mio agio e felice con la macchina nelle FP1. So che il risultato finale potrebbe sembrare non particolarmente brillante, ma ero molto contento. Nelle FP2 abbiamo apportato alcune modifiche che non ci hanno portato nella giusta direzione”.

Chi ha impressionato nella giornata di ieri è stato Max Verstappen, velocissimo specie nella seconda sessione di libere, ma lo spagnolo della Ferrari non è parso particolarmente preoccupato dalle prestazioni firmate dal campione del mondo.

“È vero che Verstappen è sembrato molto veloce oggi, soprattutto nelle FP2 con le soft nuove, ma nei long run siamo stati più vicini”.

Sainz è consapevole che domenica avrà la possibilità di conquistare il suo primo Gran Premio del Belgio ma, analogamente, è conscio delle insidie che potranno arrivare da altri rivali.

“In Formula 1 non ci si sente mai soli. Se non ci saranno Max e Charles davanti allora ci saranno Checo, Lewis e George a lottare per la vittoria. Come ho detto, non ci si sente mai soli e non è mai facile. Dovrò restare concentrato e cercare di mettere insieme un weekend pulito”.