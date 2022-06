F1 | Ferrari: Leclerc è imprendibile nel tratto guidato

Carica lettore audio

Fino al primo ‘run’ della Q3 è stata una questione di guida ma anche di tecnica, un confronto che ha visto i primi quattro, nell’ordine Sainz, Leclerc, Perez e Verstappen, racchiusi in 175 millesimi di secondo.

Un sostanziale equilibrio tra Ferrari e Red Bull, a conferma dei progressi della Scuderia su una pista che sulla carta era stata annunciata meno adatta per la F1-75 rispetto alle due precedenti. Non era scontato, e la stessa Red Bull non ha nascosto una certa sorpresa nel vedere la Ferrari difendersi bene sul lungo rettilineo di Baku, senza perdere nulla nel tratto guidato.

Restava a disposizione un set di gomme nuove per un ultimo giro, e come sempre accade, la parola in questo caso passa esclusivamente ai piloti. È il momento in cui tutti sono chiamati a limare i millesimi, ad attingere alle ultime riserve, qualche centimetro di margine da scavare in ogni curva, in frenata, in percorrenza ed in uscita. È il momento della verità, e mantenere calma e concentrazione è tutt’altro che semplice.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

La premessa è importante per capire cosa è riuscito a fare oggi Leclerc a Baku. Non tutte le pole position conquistate da un pilota hanno lo stesso peso specifico, pur garantendo lo stesso premio, e quella ottenuta oggi da Leclerc (la sesta stagionale) ha qualcosa in più se vista dal punto di vista del pilota.

Nell’ultimo giro Charles ha limato dal suo tempo precedente un decimo nel primo settore e mezzo decimo nell’ultimo, ma il capolavoro lo ha fatto nel settore centrale, dove il guadagno è stato di 0”361, un margine pazzesco. È il tratto più guidato del circuito di Baku, che inizia alla frenata della curva 5 e termine all’uscita della 15, che si percorre in apnea danzando tra le barriere.

Il poleman Charles Leclerc, Ferrari F1-75 al parco chiuso mentre arrivano le Red Bull Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Ho messo tutto insieme – ha commentato Charles – sapevo che c’era ancora qualcosa da poter spremere, ho perso un po' il posteriore alla curva 4, l’adrenalina era molto alta, ma alla fine il tempo è arrivato”.

Il margine finale su Perez, quasi tre decimi, non ha lasciato spazio a ‘se’ e ‘ma’ al pilota della Red Bull, inizialmente lamentatosi per un problema di avviamento alla sua power unit che lo ha costretto ad uscire dai box un minuto dopo il tempo programmato.

Leclerc e la Ferrari domani scatteranno dalla pole position, e per quanto a Baku la partenza dalla prima posizione non offra che un minimo vantaggio in vista della gara, è comunque la conferma che la performance c’è.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Nel pomeriggio della Scuderia resta un po' di rammarico per non aver monopolizzato la prima fila, un risultato che a metà Q3 sembrava clamorosamente alla portata, e sfuggito per un ultimo giro da dimenticare di Sainz.

Lo spagnolo ha visto naufragare le speranze di lottare per la sua prima pole position in Formula 1 toccando leggermente le barriere all’esterno della curva 4, e l’intensità della sfida non gli ha lasciato scampo, facendolo scivolare dalla prima alla quarta posizione.

Ora la parola passa ai 51 giri di gara in programma domani, una corsa che le squadre affronteranno senza aver percorso grandi long-run, quindi con qualche certezza in meno rispetto al solito sul fronte del degrado.

“L’obiettivo è vincere – ha confermato Leclerc senza nascondersi – il potenziale che abbiamo si è visto bene a Barcellona e Monaco. Non abbiamo molti riscontri sul passo di gara delle due Red Bull, ma posso dire che da parte mia il feeling è positivo. Nei pochi giri che abbiamo percorso ieri la sensazione è stata positiva, quindi sono ottimista”.

La Red Bull resta la monoposto complessivamente più veloce sul fronte della velocità massima, ma il divario sulla Ferrari (in media 5 km/h) non permette a Verstappen e Perez grandi certezze. Sarà una corsa imprevedibile, e con buona pace dei diretti interessati, è bello che sia così.