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F1 | Ferrari, Leclerc detta il passo in Messico. Ma il venerdì lascia anche un'incognita

Leclerc chiude al comando il venerdì di prove a Città del Messico, confermando la competitività della Ferrari sia sul giro secco sia nel run. Il confronto tra le mescole invita alla prudenza, mentre Hamilton si ferma per un problema per una perdita di potenza. Vasseur promuove l'inizio del weekend, ma avverte: "In qualifica sarà più difficile".

Roberto Chinchero

Pubblicato: 31 ott 2026, 10:32

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

La Ferrari ha iniziato il weekend del Gran Premio del Messico con il piede giusto. Charles Leclerc ha concluso al comando entrambe le sessioni di prove libere, confermando la competitività della SF-26 anche nella simulazione di gara. Un venerdì che ha restituito indicazioni incoraggianti, in continuità con quanto emerso nelle ultime due tappe di Singapore e Austin, ma che non può ancora essere considerato una garanzia in vista delle qualifiche e della gara.

La prudenza è d'obbligo, soprattutto considerando le caratteristiche dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. I 2.250 metri di altitudine rendono il circuito messicano un caso particolare nel calendario, imponendo compromessi tecnici che condizionano sia le prestazioni sul giro secco sia la gestione della vettura sulla distanza. In questo scenario la Ferrari ha mostrato una buona capacità di adattamento, anche se il quadro complessivo resta aperto.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Il dato più significativo è arrivato dalla simulazione di gara di Leclerc. Charles ha completato il long run più convincente della sessione pomeridiana, confermando la buona competitività della monoposto anche con un elevato quantitativo di carburante. C'è però un elemento importante da considerare: Leclerc ha utilizzato pneumatici medi, mentre i principali avversari hanno lavorato con le soft.

Il confronto diretto richiede quindi cautela. Le prime indicazioni suggeriscono infatti una differenza di rendimento piuttosto contenuta tra le due mescole, un elemento che rende interessante il risultato ottenuto dalla Ferrari, ma non consente ancora di quantificare con precisione il suo vantaggio. Anche perché la simulazione di Leclerc è stata condizionata da alcuni giri di raffreddamento e dal traffico, fattori che complicano ulteriormente la lettura dei tempi.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La McLaren di Lando Norris e le Mercedes sono apparse comunque vicine, mentre la prestazione di Max Verstappen è stata più difficile da valutare a causa di un danno al bargeboard della sua Red Bull. Il quadro che emerge è quello di una Ferrari molto competitiva, ma non ancora in grado di rivendicare una superiorità netta sulla concorrenza.

C'è poi un secondo aspetto da non sottovalutare. Le condizioni ambientali di Città del Messico impongono limiti particolarmente severi al raffreddamento delle power unit e degli altri componenti della monoposto. Nelle simulazioni di gara il ritmo non dipende quindi esclusivamente dal potenziale della vettura, ma anche dalla necessità di mantenere le temperature entro i valori consentiti. Un elemento che potrebbe incidere in maniera determinante domenica, soprattutto per chi si troverà a seguire un'altra monoposto a distanza ravvicinata.

Le prime indicazioni sembrano inoltre indirizzare le squadre verso una strategia a una sola sosta, proprio in virtù della relativa vicinanza prestazionale tra pneumatici medi e morbidi. Se questo scenario sarà confermato, la posizione in pista assumerà un'importanza ancora maggiore. I problemi di raffreddamento e la difficoltà di completare i sorpassi potrebbero rendere le qualifiche particolarmente decisive.

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Vasseur: “Buon inizio, ma c'è ancora molto lavoro”

Frederic Vasseur ha accolto positivamente il risultato della prima giornata, senza però lasciarsi trascinare dall'entusiasmo. Il team principal della Ferrari è consapevole che il venerdì ha rappresentato soltanto il primo passaggio di un weekend nel quale le condizioni della pista potrebbero determinare cambiamenti importanti nei rapporti di forza.

“È stato un buon inizio di weekend, ma c'è ancora molta strada da fare - ha spiegato il team principal della Scuderia - le condizioni sono estremamente particolari, come sapevamo già prima di arrivare, soprattutto per l'altitudine. È una sfida per noi, ma anche per gli altri. Abbiamo molto lavoro da fare questa sera”.

Il francese ha sottolineato come la competitività di Leclerc sia emersa fin dalle prime fasi delle prove, sia sul giro singolo sia sulla distanza. “Il passo è stato buono fin dall'inizio, tanto nei long run quanto sul giro secco. Charles nel pomeriggio si è forse spinto vicino al limite, ma questo è il momento giusto per farlo. Vedremo domani. Sappiamo che la qualifica sarà una sfida, probabilmente ancora più complicata in queste condizioni in cui il carico aerodinamico non è mai quello che vorresti”.

Un riferimento che introduce un'altra delle variabili più importanti del weekend: la gestione degli pneumatici nell'ultimo settore. Vasseur ha ricordato come, nell'edizione precedente, le differenze tra le monoposto fossero rimaste molto contenute fino a curva 10, per poi ampliarsi improvvisamente nelle ultime curve. Una situazione che potrebbe ripetersi anche quest'anno, rendendo fondamentale la capacità di arrivare nella parte conclusiva del giro con pneumatici ancora nella corretta finestra di funzionamento.

Il team principal ha inoltre richiamato l'attenzione sulle condizioni dell'asfalto, giudicando particolarmente preoccupanti gli avvallamenti presenti in prossimità della staccata di curva 1, al punto da definirli "quasi pericolosi".

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Hamilton, il problema tecnico rovina una giornata promettente

Se il bilancio di Leclerc è decisamente positivo, quello di Hamilton presenta una grande incognita. Lewis è stato costretto a interrompere la seconda sessione dopo circa mezz'ora, fermando la sua Ferrari a bordo pista su indicazione della squadra. Al termine delle prove non era ancora stata identificata la causa del problema, ma Hamilton ha confermato di aver accusato una perdita di potenza già durante il suo giro veloce, come emerso sia dai dati telemetrici che dal suo team radio.

Mi sentivo davvero bene in macchina. Avevamo fatto un ottimo lavoro per migliorare il setup ed è davvero un peccato. Credo che, come squadra, siamo molto competitivi questo weekend, ma non ho potuto completare la simulazione di gara”. Hamilton ha spiegato di aver perso circa tre decimi nella prima parte del giro e altri sei nell'ultimo settore a causa del calo di potenza.

Un dettaglio che rende ancora più incoraggianti le sue sensazioni sulla monoposto, ma che lascia aperti interrogativi sull'affidabilità.

“Abbiamo una buona macchina questo weekend, questo è ciò che voglio sottolineare. È un peccato aver perso la sessione. La vettura si comportava molto bene e le modifiche al setup hanno funzionato. Ma non avendo completato il long run dovrò guardare quello che hanno fatto gli altri e cercare di capire dove dobbiamo essere. Sono un po' in ritardo nella preparazione".

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Il turbo Ferrari e il vantaggio che Hamilton non vede

Uno dei temi tecnici più discussi alla vigilia del Gran Premio riguardava il turbocompressore Ferrari, caratterizzato da dimensioni inferiori rispetto agli avversari diretti. Una soluzione che, almeno teoricamente, potrebbe offrire vantaggi nella risposta ai bassi regimi e nelle condizioni di aria rarefatta tipiche di Città del Messico. Vasseur ha riconosciuto che alcune caratteristiche della monoposto potrebbero rivelarsi favorevoli, ma ha invitato a considerare i progressi che tutte le squadre saranno in grado di compiere nell'adattamento alle condizioni locali.

Hamilton ha invece ridimensionato in maniera piuttosto netta l'ipotesi di un vantaggio Ferrari legato al turbo. “Non sono molto d'accordo con questa teoria. Se guardate le velocità di Mercedes e Red Bull, sono ancora nettamente più veloci di noi alla fine dei rettilinei, come accade in ogni gara. Il turbo non sta facendo la differenza. Continuiamo a perdere due o tre decimi, ma la macchina si comporta bene”.

Una valutazione interessante, perché distingue il potenziale vantaggio nella risposta del motore dalla prestazione complessiva sui lunghi rettilinei. Il rendimento della Ferrari sembra quindi poggiare soprattutto sul buon comportamento della monoposto nelle curve, più che su un presunto beneficio decisivo della power unit.

Il bilancio del venerdì resta comunque incoraggiante, ma resta però da superare lo scoglio che nelle ultime settimane ha spesso impedito alla Scuderia di trasformare il potenziale del venerdì in un risultato equivalente nelle qualifiche. Hamilton ritiene che la prima fila possa essere alla portata, ma ha anche ricordato come gli avversari siano spesso riusciti a compiere un ulteriore passo avanti al sabato.

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