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F1 | Ferrari, Leclerc detta il passo ad Austin: la SF-26 convince nelle curve lente, ma paga sui rettilinei

Leclerc ha chiuso al comando entrambe le sessioni del venerdì al COTA, confermando un buon bilanciamento e i piccoli progressi portati dagli aggiornamenti. La Ferrari si distingue nelle curve lente, ma continua a perdere terreno sui rettilinei. Verstappen resta un riferimento sul passo gara, Hamilton fatica a trovare il feeling con la SF-26.

Roberto Chinchero

Modificato: 24 ott 2026, 07:46

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Il Circuit of the Americas non è soltanto una bella pista. Tra i suoi pregi c'è anche la capacità di mettere in evidenza caratteristiche delle monoposto che su altri circuiti possono restare sotto traccia. Ogni settore rappresenta un esame differente: ci sono tratti in cui sale in cattedra la power unit, altri nei quali emergono le qualità aerodinamiche e passaggi dove la trazione diventa determinante. Un banco di prova completo, che permette di individuare con una certa precisione pregi e limiti delle vetture.

In questo scenario la Ferrari ha concluso la prima giornata di attività ad Austin con un risultato incoraggiante. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere, confermando una competitività che non sembra limitata al singolo giro. Sarebbe però prematuro indicare la SF-26 come monoposto di riferimento. I programmi di lavoro sono ancora in evoluzione, gli assetti rappresentano un cantiere aperto per tutte le squadre e, soprattutto, la storia di questa stagione suggerisce una buona dose di prudenza.

Il dato più significativo del venerdì Ferrari non è la posizione occupata da Leclerc nella classifica dei tempi, quanto il modo in cui il monegasco ha costruito la sua prestazione. La SF-26 si è dimostrata particolarmente efficace nelle curve lente, un'indicazione che sembra confermare i progressi ottenuti sul fronte del carico aerodinamico con il nuovo pacchetto introdotto ad Austin.

L'analisi del giro veloce di Leclerc offre diversi riscontri interessanti. Alla prima curva Charles ha mantenuto la velocità minima più elevata, confermandosi molto stabile in frenata, e molto veloce anche nel tratto centrale dello ‘snake’. Il limite più evidente della Ferrari resta invece la velocità sui rettilinei. Nel confronto con Verstappen, Leclerc ha pagato mezzo secondo dove a fare la differenza è la power unit. Sarà uno degli aspetti da seguire con maggiore attenzione in qualifica, soprattutto sul lungo rettilineo che collega le curve 11 e 12, dove la Ferrari rischia di pagare un prezzo significativo.

A rendere ancora più interessante il quadro è l'equilibrio emerso tra i principali protagonisti. Leclerc ha preceduto Antonelli di appena 42 millesimi e Verstappen di 189, distacchi che confermano quanto siano ridotti i margini. Anche sul passo gara i riscontri della Ferrari sono stati positivi, pur senza rappresentare il riferimento assoluto. A parità di mescola soft, la Red Bull di Verstappen ha completato la propria simulazione (11 giri) con un ritmo medio di 1’41”481, Leclerc (13 giri) ha chiuso la simulazione con 1’41”508.

Leclerc: "Il bilanciamento è l'aspetto più positivo"

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Le sensazioni del monegasco hanno confermato quanto emerso dall'analisi dei tempi. Leclerc ha accolto positivamente le novità introdotte sulla SF-26, ridimensionando però le aspettative relative all'entità del guadagno. “Le sensazioni sono state buone, davvero buone, ma, come dicevo ieri, non c'è un guadagno grande come ho sentito e letto dire da qualcuno. Sono miglioramenti piccoli, ma comunque miglioramenti che siamo riusciti a vedere sulla vettura”.

Il punto centrale, secondo Charles, è soprattutto la qualità del lavoro svolto nella preparazione del weekend. “Non sembra qualcosa di radicalmente differente, è un piccolo passo avanti. Penso anche che abbiamo iniziato il weekend con il piede giusto, trovando subito un buon bilanciamento, e credo che questo sia probabilmente l'aspetto più positivo di questo venerdì”.

Una condizione che ha permesso a Leclerc di trovare immediatamente fiducia, nonostante le difficoltà create dal vento, particolarmente fastidioso in alcuni punti del circuito e determinante anche nella gestione dei limiti della pista. “La forza del vento oggi era tale che, proprio nelle curve in cui i limiti della pista erano più difficili da rispettare, il vento ci spingeva anche verso l'esterno. Questo ha reso tutto molto complicato, perché bastava un piccolo bloccaggio per perdere la traiettoria, e a quel punto diventava impossibile rimanere entro i limiti della pista”.

Hamilton cerca la strada: assetto diverso e difficoltà sui bump

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Se il venerdì di Leclerc ha offerto indicazioni incoraggianti, quello di Lewis Hamilton è stato più complicato. Il sette volte campione del mondo ha seguito un programma differente, girando in FP1 con la vecchia configurazione aerodinamica. Lewis ha poi provato una direzione differente nella ricerca dell'assetto, senza trovare le sensazioni desiderate. A complicare il lavoro sono stati soprattutto gli avvallamenti del COTA, che continuano a rappresentare una delle principali criticità del tracciato texano.

“Non è stata una giornata semplicissima – ha commentato Lewis - abbiamo provato una direzione di set-up diversa, ma non mi sono sentito a mio agio con la vettura, specie sugli avvallamenti. Charles ha dimostrato che la prestazione c'è, quindi dobbiamo capire come riuscire a mettere a punto al meglio la mia SF-26”. Hamilton ha comunque sottolineato l'importanza del lavoro di sperimentazione svolto nelle due sessioni, nella convinzione che i dati raccolti possano consentire alla squadra di individuare una direzione più efficace.

"Le prove libere sono sempre una buona occasione per sperimentare cose nuove e aumentare la nostra comprensione del pacchetto a nostra disposizione. Questa sera lavoreremo per analizzare quanto raccolto oggi e vedremo dove possiamo migliorare in vista di domani”.

Per la Ferrari si apre quindi una fase decisiva del weekend. Il venerdì ha confermato che la SF-26 dispone del potenziale per inserirsi nella lotta al vertice, ma anche che la competitività resta legata a un equilibrio delicato tra rendimento nelle curve e velocità di punta. Il lavoro notturno dovrà consolidare quanto di buono emerso sulla monoposto di Leclerc e, parallelamente, permettere a Hamilton di recuperare il feeling mancato nelle prime due sessioni. Ad Austin, più che altrove, la prestazione non si misura soltanto con il cronometro: conta soprattutto capire dove viene costruita e dove viene persa. Il primo esame della SF-26 ha fornito risposte incoraggianti, ma senza cancellare le incognite.

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