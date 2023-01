F1 | Ferrari: Leclerc chiude il test di Fiorano davanti a Vasseur

Carica lettore audio

La Ferrari ha completato il "training test" con Charles Leclerc al volante della SF21 impegnata a Fiorano. Il monegasco ha ultimato il programma di lavoro che era stato previsto a metà pomeriggio: il sole, che ha accompagnato la terza giornata di collaudi sulla pista di casa, ha facilitato il compito di Charles che ha percorso 123 giri, pari a 366 km.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

Mentre Robert Shwartzman e Carlos Sainz hanno dovuto fare i conti con un asfalto per lo più bagnato (il terzo pilota martedì ha usato solo pneumatici wet) e lo spagnolo è riuscito a passare alle slick solo nella seconda parte del pomeriggio, Leclerc ha potuto sfruttare le gomme demo da asciutto per effettuare un buon allenamento che è preparatorio alla stagione 2023.

Frédéric Vasseur, team principal Ferrari al muretto dei box di Fiorano Photo by: Ferrari

Oggi nel box di Fiorano ha fatto la sua comparsa anche Frederic Vasseur che si è intrattenuto con i piloti e gli uomini del Cavallino che erano operativi sotto la guida di Matteo Togninalli, responsabile degli ingegneri di pista.

Anche Charles, come Carlos ieri, si è intrattunto con i tifosi ferraristi che si sono assiepati ai bordi del tracciato di Fiorano, regalando cappellini e firmando autografi, sottoponendosi agli scatti dei fan.

La Scuderia chiude in modo positivo la tre giorni che è stata utile per i piloti per riprendere confidenza con l'attività in pista, allenandosi alla guida e ritrovando gli automatismi nella gestione delle funzioni del volante-computer.

L'attesa ora si sposta verso la presentazione della 675 che è fissata per il 14 febbraio a Maranello.