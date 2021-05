Ferrari: Leclerc al Ricard con le Pirelli da 18 rain

Non c'è cosa migliore che tornare al volante di una F1 per cancellare la delusione per il ritiro nel GP di Monaco ancora prima del via. Charles Leclerc si è calato questa mattina nell'abitacolo della Ferrari "mule car" per riprendere lo sviluppo delle gomme rain Pirelli 2022 al circuito Paul Ricard.

Il monegasco ha inziato a saggiare le intermedie in mattina sebbene al Castellet ci fosse il sole con 17 gradi di temperatura ambiente e 23 gradi di asfalto. Il circuito transalpino, infatti, è l'unico insieme a quello di Fiorano, che dispone di un impianto di irrigazione automatico grazie al quale è possibile mantenere un livello di acqua costante.

Nel pomeriggio Charles si dedicherà alle full wet, prima di lasciare il posto a Carlos Sainz che domani proseguirà il lavoro con le stesse modalità. Ricordiamo che la Ferrari ha accettato di prendere il posto che doveva essere della Mercedes, ma la squadra di Brackley ha rinunciato al test con gli pneumatici ribassati adducendo come motivazione la necessità di non sforare il Budget cap con spese di personale che non erano previste.

La squadra del Cavallino ha accettato di buon grado l'invito della Casa milanese: i due piloti avranno modo di verificare qual è stato il lavoro di sviluppo svolto dalla Pirelli sulle rain ribassate dal momento che Leclerc e Sainz nell'inverno avevano già svolto a Jerez una sessione con le configurazioni da bagnato.