F1 | Ferrari: le pance scavate saranno un vantaggio nel primo GP?

La Ferrari ha trovato un buon equilibrio della F1-75 nei test in Bahrain: la squadra del Cavallino è fra quelle che hanno lavorato meglio nel ridurre l’effetto del saltellamento in rettilineo a causa del porpoising.

Gli avversari sono stupiti per il carico verticale che la rossa riesce a produrre pur mantenendo un’altezza da terra decisamente più alta dall’asfalto rispetto a Mercedes e Red Bull. Nel paddock di Sakhir si domandano come tutto ciò sia possibile: la risposta da dare è relativamente semplice e si trova nella conformazione della macchina pensata dai tecnici diretti da Enrico Cardile.

A Maranello la configurazione delle mini-pance è stata studiata, messa in galleria del vento in un confronto con la fiancata scavata nella parte superiore e il risultato è andato a vantaggio della monoposto con più volume rispetto a quelle nude-look.

Ferrari F1-75, dettaglio della pancia scavata Photo by: Motorsport Images

La Ferrari, quindi, nella prima fase del lavoro di sviluppo delle monoposto potrebbe trarre un vantaggio dalle sue forme sinuose: la parziale perdita di downforce dovuta al sollevamento del fondo dalla pista per scongiurare il saltellamento, pare sia in parte compensata dal carico che la pancia scavata della rossa è in grado di produrre.

I tecnici del Cavallino, quindi, hanno scommesso su una buona adattabilità della F1-75, nella convinzione che le monoposto a doppio fondo sono più facili da mettere a punto, mentre c’è chi sostiene che le pance-mini possano avere maggiori possibilità di sviluppo, ma necessitano di un più lungo lavoro sul set-up.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Motorsport Images

La maggiore spinta verticale che viene assicurata dalle pance della rossa potrebbe rivelarsi un vantaggio nel GP del Bahrain: la Ferrari, infatti, ha già potuto iniziare la valutazione delle gomme (nel weekend di gara si useranno C1, C2 e C3), mentre in particolare la Mercedes è ancora impegnata a risolvere i problemi specie di surriscaldamento.

La sensazione è che a Maranello, sebbene siano ancora al terzo giorno di test, stiano già lavorando come se fossero nella settimana del GP: sulla rossa non si stanno cercando i tempi per inseguire una pole position che non è nei piani nemmeno sabato prossimo, quanto trovare il miglior passo di gara nel rispetto degli pneumatici Pirelli che saranno a disposizione.

Ferrari F1-75, dettaglio del fondo in stile McLaren Photo by: Motorsport Images

La Ferrari mostra un comportamento sincero: il porpoising è ben controllato grazie all’adozione del fondo copiato dalla Mclaren e l’impianto Brembo messo a punto sulla F1-75 consente ai piloti, Laclerc e Sainz, di non dover fare i conti con i frequenti bloccaggi dei freni nell’anteriore che deteriorano le gomme.

Ferrari F1-75, dettaglio del diffusore posteriore e lo scarico wastegate che soffia nel terminale centrale Photo by: Motorsport Images

Finora non abbiamo potuto apprezzare le qualità del motore 066/7 che è stato volutamente tenuto sotto traccia: l’unico dato certo è che al momento la power unit del Cavallino è molto affidabile. È interessante rilevare che l’unico scarico della valvola wastegate quest’anno entra nello scarico centrale e, quando sfoga, soffia all’interno dello scarico centrale.