F1 | Ferrari: le novità al fondo saranno spedite a Miami via aerea?

La Ferrari varca l’Oceano con l’intenzione di tornare sul podio dopo esserne scesa in Cina. La squadra del Cavallino arriva a Miami animata dalla voglia di essere protagonista su tutti i fronti. Il team rosso per l’appuntamento USA si veste di blu, facendo un omaggio alla tradizione: John Surtees nel 1964 vinse il mondiale con i colori della NART (North American Racing Team), mentre Niki Lauda e Clay Regazzoni negli Anni 70 indossavano abbigliamento ignifugo azzurro.

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari, con le tute azzurre per il Gran Premio di Miami

È un blu che richiama anche i colori del nuovo title sponsor, la HP, che è stato ufficializzato nei giorni scorsi e che farà il suo debutto sulle SF-24 proprio a Miami. La Hewlett-Packard è una multinazionale statunitense dell'informatica che torna in F1 (era stata abbinata alla Willimas) per assumere un ruolo di primo piano.

Insomma nel sesto appuntamento stagionale di F1 vedremo una Scuderia molto arrembante e l’aspettativa è che la Ferrari possa essere competitiva anche in pista. Le simulazioni incoraggiano un atteggiamento positivo, nella speranza di rivedere la rossa riprendersi il ruolo di seconda forza che era stato “scippato” dalla McLaren a Shanghai.

La squadra di Maranello è in attesa di portare in pista a Imola, nel primo appuntamento europeo, una versione evoluta della SF-24 che dovrebbe consentire a Charles Lecler e Carlos Sainz di sfidare più da vicino le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

La rossa che vedremo all’Enzo e Dino Ferrari cambierà volto anche in maniera visibile, mentre a Miami è possibile che vengano anticipati alcuni elementi del nuovo fondo che sono in fase di ultimazione al Reparto Corse. Si parla di particolari che riguardano la parte centrale del marciapiede. La logistica del Cavallino avrebbe organizzato una spedizione aerea urgente delle parti nuove: scopriremo solo nel paddock di Miami se anche la Scuderia giocherà una partita all’anticipo delle novità, o se preferirà aspettare Imola.

Come il GP della Cina anche il primo dei tre appuntamenti USA in calendario riserverà un weekend con il format della Sprint Race, vale a dire condizionato solo da un turno di prove libere, prima delle qualifiche del venerdì pomeriggio per la garetta di sabato mattina.

È evidente che introdurre gli aggiornamenti non sarà facile (dovranno funzionare subito), ma le anticipazioni inglesi ci dicono che anche la McLaren porterà delle modifiche che potrebbero cambiare i valori in campo. È una interessante partita che si gioca non solo in pista ma anche nelle factory…