F1 | Ferrari, l'ala "Macarena" tolta dalle SF-26: non è ancora pronta del tutto

La corsa contro il tempo per avere l'ala posteriore definita "Macarena" da Frédéric Vasseur è stata inefficace, perché in questo fine settimana non dovremmo vederla più. Ma lo è stata solo in apparenza.

La Ferrari ha provato l'ala che ruota il suo profilo di 270 gradi nell'unico turno di prove libere del Gran Premio di Cina, a Shanghai, probabilmente con l'intento di vedere se fosse già sufficiente per conferire alle SF-26 di Lewis Hamilton e Charles Leclerc i vantaggi attesi.

Dopo la sessione, però, il team di Maranello le ha tolte da entrambe le monoposto, preferendo affidarsi alla soluzione più classica con l'attuatore al centro della stessa e l'apertura canonica del profilo superiore.

"Abbiamo usato le Prove Libere 1 per fare una sorta di test con l'ala posteriore sull'affidabilità e abbiamo deciso di non usarla oggi. Ci è servita per fare più chilometri con l'ala in vista della prossima settimana e poi prendere una decisione definitiva", ha dichiarato il team principal della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1.

Portare una componente così influente in Cina per provarla solo in una sessione di libere, per di più in un fine settimana Sprint, poteva lasciar pensare a un suo utilizzo anche in qualifiche e gara. Ma è da tenere in considerazione che, con tutta probabilità, la F1 non correrà né in Bahrain, né tanto meno a Jeddah.

Questo significa che la Ferrari, nel prossimo mese e mezzo, non avrà altri turni se non i tre del Gran Premio del Giappone per fare prove in pista e decidere se e quando far esordire la "Macarena" per un fine settimana intero di gara.

Al termine della Sprint Qualifying di Shanghai, Lewis Hamilton ha sottolineato gli sforzi della Ferrari nel portare l'ala già in Cina, mentre era nei piani averla pronta dopo circa 5 gran premi.

"Non so bene perché abbiamo fatto marcia indietro. Credo che sia perché abbiamo affrettato i tempi per averlo qui, mentre non avrebbe dovuto essere pronto prima della quarta o quinta gara, o qualcosa del genere. Quindi hanno fatto un ottimo lavoro per averlo qui in tempo".

Il team ha portato in Cina due esemplari di ala dal profilo rotante, giudicando prematuro il suo utilizzo. Hamilton ha però sottolineato come la soluzione sembri poter dare quel qualcosa in più dal punto di vista prestazionale che la Ferrari si aspetta dall'inedita soluzione vista per la prima volta nei test del Bahrain nel mese di febbraio.

"Avevamo solo due esemplari di ala. E forse per me era un po' prematuro (usarla qui). Quindi l'abbiamo tolta. L'auto era comunque fantastica. E lavoreremo per cercare di riportarlo quando sarà pronta".