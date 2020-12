Ferrari: la SF1000 replica del Mugello all'asta su Sotheby’s

La replica della Ferrari SF1000 che ha corso il Gran Premio di Toscana di Formula 1 al Mugello verrà messa all'asta su RM Sotheby la prossima settimana.

Si tratta del modello con la meravigliosa livrea rosso scuro metallizzato che riprende quella della prima vettura di Enzo Ferrari, la 125 S, e che era stata esposta a Firenze nella serata che il 12 settembre aveva visto celebrare in un evento particolare i 1000 GP della Casa di Maranello

La domenica del Mugello non era stata altrettanto da ricordare per Charles Leclerc e Sebastian Vettel, che per l'occasione dell'asta hanno autografato la monoposto e messo a disposizione i loro materiali personali, ossia tute e guanti utilizzati proprio sul tracciato di Scarperia.

"Unica ad aver partecipato ad ogni edizione del Campionato del Mondo di Formula 1, la Scuderia Ferrari ha raggiunto quest’anno un traguardo storico disputando il suo millesimo Gran Premio e lo ha celebrato sulla pista di casa, l’Autodromo del Mugello, con una livrea speciale che riprendeva il colore originale della prima Ferrari prodotta a Maranello", ha commentato il team principal, Mattia Binotto.

"Abbiamo voluto ricordare questo evento con una show car prodotta in due soli esemplari, uno dei quali ora viene messo all’asta in partnership con RM Sotheby’s: è un’occasione straordinaria per aggiudicarsi un pezzo di storia del team più vincente nella massima competizione automobilistica".

La seconda Ferrari da esposizione è destinata invece al Museo Ferrari di Maranello.

Su RM Sotheby's verranno battute anche le due paratie laterali dell'ala posteriore della SF1000 "toscana" (sempre autografate da Leclerc e Vettel), più tuta e guanti indossati da Mick Schumacher nel weekend del Mugello, quando è salito sulla F2004 di papà Michael.

Infine sono aggiudicabili tre pacchetti per due persone del 'Scuderia Ferrari Formula 1 Experience' per vedere dal vivo una gara in Europa e quella Abu Dhabi della stagione 2021, e altri tre per passare una giornata nella sede della Scuderia, con la possibilità di assistere a un GP dal garage remoto, incontrando alcuni membri della squadra.

Le aste si terranno online sul sito di RM Sotheby’s dal 7 al 14 dicembre con apertura alle ore 17;00 del primo giorno e chiusura alla stessa ora dell'ultimo.