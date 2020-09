Ferrari: la SF1000 al Mugello torna al Rosso del 1950!

La Ferrari cambia colore. E torna all’antico. Per ricordare quel rosso con il quale la Scuderia aveva debuttato nel mondiale di F1 nel 1950 al GP di Monaco.

Un cambio di livrea che servirà a celebrare il 1000esimo GP della squadra del Cavallino: evento che si consumerà proprio al Mugello, la pista di proprietà di Maranello in occasione del GP della Toscana – Ferrari 1000.

La storia gloriosa di un mito prenderà il sopravvento sulla cronaca (desolante): al Mugello ci sarà per la prima volta il pubblico in questa stagione Covid, anche se in numero contingentato (2.800 persone al giorno divise su tre tribune). Sono attesi i tifosi dei Ferrari Club dopo che i prezzi esorbitanti dei biglietti sono stati dimezzati.

Al Reparto Corse avranno da lavorare per preparare le monoposto per il 1000esimo GP: il botto di Charles Leclerc ha sicuramente scompaginato i piani, perché prima di mandare in verniciatura la scocca del monegasco sarà da capire se il telaio dovrà essere riparato o sostituito, perché il crash a oltre 220km/h è stato di quelli importanti e potrebbe avere delle conseguenze sul suo riutilizzo.

Sebastian Vettel pare che abbia corso a Monza con la scocca che era stata cambiata, perché quella del Belgio è già stata mandata in carrozzeria per ammantarsi del nuovo colore più scuro. Se non altro questa deludente SF1000 avrà un motivo per farsi ricordare…