F1 | Ferrari: la SF-26 sussurra alle gomme, ma il podio resta lontano

C’è una Ferrari che non sale sul podio da quattro Gran Premi, ed un’altra che potrebbe farlo se fosse messa in condizioni ideali. Vince sempre la realtà, e al momento la Scuderia fa rotta da Madrid verso Maranello avendo mancato ancora una volta la top-3. È vero che il ritmo di gara confermato da Charles Leclerc per lunga parte del Gran Premio di Spagna è stato veloce quanto consistente, ma è un dato che da solo non permette di capitalizzare molto. Il weekend inizia di fatto sabato pomeriggio, con la sessione di qualifica, e senza una buona posizione di partenza la corsa inizia in salita.

Nel caso del Madring la salita si è confermata molto ripida, perché le possibilità di sorpassare in pista si sono confermate praticamente nulle. Da qui la decisione di differenziare le strategie, con Hamilton scattato al via con un set di soft e Leclerc con hard. La corsa di Lewis è durata poche curve, il tempo di ritrovarsi alle prese con un anomalo allungamento della corsa del pedale del freno. Dai box la squadra ha dato indicazioni per risolvere il problema, ma dopo poche curve in cui la situazione è sembrata migliorare, l’anomalia si è ripresentata: fine dei giochi.

È andata meglio a Leclerc. La gara disputata da Charles è stata di livello molto alto, uno stint di 48 giri con le hard completato senza la minima sbavatura. In questa fase è emersa la qualità della SF-26, ovvero la capacità di sussurrare alle gomme, rendendole immuni dal temuto graining. Il pitstop ha riportato la Ferrari alla realtà: con il pacchetto attuale salire sul podio è diventato difficile.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Sapevamo che c’era una ragionevole possibilità che entrasse una Safety Car o che venisse esposta una bandiera rossa – ha commentato Frederic Vasseur – quindi abbiamo deciso di allungare lo stint per mantenere aperta questa opportunità. Una sospensione avrebbe potuto metterci in condizione di lottare per la vittoria, mentre una Safety Car avrebbe potuto darci la possibilità di puntare al terzo posto. Alla fine nessuna delle due situazioni si è verificata, ma credo assolutamente che valesse la pena di provarci”.

Il quarto posto era però il limite massimo raggiungibile senza un aiuto esterno. Lo ha confermato lo stesso Leclerc al termine della gara, promuovendo la scelta fatta dal muretto. “Abbiamo fatto un buon lavoro con la strategia, giocandoci le nostre carte: abbiamo deciso di prenderci un rischio e aspettare una Safety Car prima della fine della gara per cercare di trarne vantaggio, ma questa eventualità non si è verificata. Se avessimo scelto la strategia opposta, avrei comunque concluso al quarto posto, per questo credo che abbiamo ottenuto il massimo possibile dalla nostra gara”.

Ed è proprio questo il punto. Leclerc ha disputato una corsa praticamente perfetta, mostrando un passo che in diverse fasi gli avrebbe consentito di giocarsi una posizione sul podio, ma il Madring ha amplificato il peso della qualifica. Quando sorpassare diventa quasi impossibile, partire dalla quinta posizione significa affidarsi alla strategia o agli imprevisti per provare a cambiare la propria gara. Ferrari ha scelto di provarci, allungando fino al limite il primo stint, ma senza Safety Car o bandiere rosse il conto della quinta posizione sulla griglia è rimasto impossibile da ribaltare.

Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Williams Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ed è un copione che inizia a ripetersi. La Ferrari vista la domenica continua ad essere migliore di quanto dica la posizione di partenza, un problema che Vasseur non ha nascosto. “Se ci è mancato qualcosa, è stato soprattutto ieri – ha ammesso – oggi credo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ci siamo presi i rischi che dovevamo prendere. Il passo di Charles è stato più che buono, ha completato uno stint molto lungo con le hard e alla fine il ritmo era ancora lì”.

Il problema si sposta così inevitabilmente al sabato. Vasseur ha sottolineato come durante la qualifica la fotografia della competitività sia cambiata più volte, fino al verdetto definitivo arrivato con l’ultimo tentativo della Q3. “Se guardiamo i quattro stint della qualifica, una volta davanti c’era Max, una Norris, una Kimi e una Lewis. Ma abbiamo concluso quello più importante alle loro spalle. Dobbiamo migliorare perché, quando guardiamo il passo in gara, la velocità c’è. Dobbiamo fare un lavoro migliore in qualifica”.

È un limite che si era già manifestato a Zandvoort e che Madrid ha riproposto con dinamiche molto simili. Ma secondo Vasseur non si tratta necessariamente di una caratteristica strutturale della SF-26. Il team principal ha individuato un aspetto più specifico sul quale intervenire: la capacità di accompagnare l’evoluzione della pista e della prestazione nel corso della sessione.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Se fermiamo la qualifica dopo il primo tentativo della Q3, il quadro è differente. Se mettiamo da parte Monza, che per caratteristiche richiede una configurazione completamente diversa, Zandvoort e Madrid hanno avuto per noi un andamento abbastanza simile. Avevamo un passo discreto in qualifica, ma nell’ultimo tentativo non siamo riusciti a mettere tutto insieme. Se oggi dovessi indicare un aspetto sul quale la squadra deve concentrarsi, direi l’evoluzione del passo durante la qualifica più che il passo in qualifica in sé. Nel primo tentativo della Q3 eravamo lì, il potenziale c’è”.

Secondo la lettura di Vasseur la SF-26 arriva al momento decisivo della qualifica senza riuscire a compiere lo stesso passo in avanti degli avversari. Ed è lì che una Ferrari capace la domenica di completare quasi cinquanta giri sulle hard mantenendo un ritmo da podio si ritrova costretta a partire alle spalle delle monoposto con cui vorrebbe giocarselo.

Madrid ha confermato che finché la velocità emergerà soprattutto la domenica, la Ferrari continuerà ad affidarsi a strategie aggressive, Safety Car e bandiere rosse per provare a recuperare ciò che ha lasciato per strada ventiquattr’ore prima.