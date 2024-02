F1 | Ferrari: la SF-24 è nata bene, già in pista le prime novità

Come va la Ferrari SF-24? C’è il tam tam dei tifosi del Cavallino che aspettano indicazioni sul comportamento della rossa a Fiorano alla conclusione del filming day nel quale prima, Carlos Sainz, e poi, Charles Leclerc, hanno avuto modo di scoprire la nuova monoposto percorrendo 100 km per ciascuno.

Nessuno ha azzardato commenti, ma i sorrisi sui volti della squadra ai box qualcosa vogliono pur dire. Intanto filtrano le prime informazioni: la pista ha confermato i dati che i tecnici avevano avuto modo di vedere in galleria del vento e al banco dinamico dove la rossa è stata sottoposta a una decina di giorni di collaudi intensivi con la vettura completa.

Ferrari SF-24: l'unico sfogo dell'aria calda apparso in pista a Fiorano. Photo by: Davide Cavazza

I due piloti, invece, hanno ritrovato guidando la SF-24 le sensazioni che avevano avuto al simulatore quando la Ferrari era ancora riconoscibile con la sigla di progetto 676. La Scuderia, al netto delle riprese commerciali che hanno fatto parte del programma di lavoro sia per il monegasco che per lo spagnolo, ha portato a termine tutti i run che erano stati previsti.

Il primo dato che ha rassicurato molto i piloti è stato l’assenza di porpoising, l’incubo che aveva condizionato la SF-23 già ai primi passi sulla pista di casa. La nuova Ferrari si è rivelata subito più facile da guidare, rispettando gli obiettivi di progetto che si erano dati Enrico Cardile e soci.

A seguire la sgambata c’erano Fred Vasseur e il vice presidente, Piero Ferrari, mentre il presidente, John Elkann, aveva partecipato attivamente allo stickering della rossa. La sensazione è che ci sia un riavvicinamento dei vertici anche alla F1, sebbene sia stata imposta una presentazione lampo che poco ha soddisfatto i tifosi del Cavallino che non hanno avuto il privilegio di essere ai bordi della pista di Fiorano nei pochi punti ancora visibili da fuori.

Ferrari SF-24: nel filming day di Fiorano è stata cambiata l'ala anteriore ed è comparso un nolder Photo by: Davide Cavazza

Rispetto alla macchina vista nelle foto di studio per il lancio, nel filming day si sono viste le prime modifiche: l’ala anteriore è stata cambiata con un ultimo profilo meno rettilineo e più consono a generare l’effetto out wash, ma con un nolder visibile nella parte centrale. Anche sul flap mobile dell’ala posteriore c’è stata la comparsa di un Gurney flap per assicurare il carico aerodinamico necessario su una pista lenta come quella di Fiorano.

Ferrari SF-24, dettaglio della nuova sospensione posteriore a confronto con quella della SF-23 (nel tondo) Photo by: Ferrari

Gli ingegneri in pista guidati da Matteo Togninalli hanno svolto diverse prove di altezza del fondo dall’asfalto, per capire come la vettura reagisce alla nuova mappa aerodinamica che dovrebbe offrire una finestra di utilizzo delle gomme più ampia e in parallelo si sono fatte delle prove di setup della nuova sospensione posteriore spostata con i cinematismi più in coda: il tirante del pull rod è dentro il triangolo, mentre sulla SF-23 puntava verso l’anteriore con un angolo accentuato e non ideale.

Non sono mancati anche altri piccoli cambiamenti: Sainz aveva cominciato ieri mattina con il bazooka senza feritoie aperte (alla presentazione c’erano quattro branchie), ma poi, quando la temperatura dell’aria è andata crescendo si è visto uno sfogo di aria calda per parte.

Ferrari SF-24: la pancia standard Photo by: Davide Cavazza Ferrari SF-24: la pancia più scavata vista nel filming day Photo by: Davide Cavazza

La SF-24 è stata disegnata per essere modulare nella carrozzeria: non è sfuggito che la pancia nel lato esterno sia già cambiata. È stata provata una configurazione leggermente più scavata (si nota dalla conchiglia Shell che si deforma leggermente sulle nuove forme) alla ricerca di una maggiore efficienza aerodinamica.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Ferrari

Charles Leclerc nel pomeriggio ha girato con due cofani motore leggermente diversi: uno, quello della presentazione, e poi con una versione più filante. Quando abbiamo descritto la rossa dopo il lancio abbiamo parlato di monoposto consistente, senza colpi d’ingegno. Possiamo dire che è una macchina nata bene. Sia chiaro, questo non vuole dire che sia vincente. Ma il passo avanti è indiscutibile…