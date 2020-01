Ferrari: la Rossa 2020 adatta allo stile di guida di Vettel

Sebastian Vettel si gioca il futuro. La Ferrari sta allestendo una Rossa che, almeno sulla carta, dovrebbe essere una monoposto più adatta allo stile di guida del tedesco. Non è un segreto il fatto che il quattro volte campione del mondo gradisca un retrotreno particolarmente attaccato all’asfalto, avendo Seb dominato nell’era degli scarichi soffianti, quando il carico posteriore era aumentato dai gas roventi del motore.

Nell’analisi di fine anno Mattia Binotto ha ammesso le difficoltà di adattamento di Vettel:

“Credo che Seb abbia fatto più fatica che non Charles ad adattarsi alla nostra vettura ad inizio stagione quando avevamo problemi di instabilità in frenata sul posteriore”.

La mancanza di downforce nel retrotreno della SF90, pensata per avere una buona penetrazione dell’aria, alla ricerca di alte velocità massime, ha mandato in crisi quello che all’inizio del campionato 2019 era il pilota di punta della Ferrari.

Una scelta sbagliata, alla quale il team di Maranello ha cercato di porre rimedio nel corso d’opera del 2019 e, soprattutto, cercherà di ripetere l’errore nel prossimo campionato…

“Credo che, dopo essere stato messo sotto pressione anche dal suo compagno di squadra – prosegue Binotto - , Sebastian abbia saputo reagire nella seconda parte della stagione, magari con una vettura che si adattava meglio al suo stile di guida”.

“Vettel ha saputo reagire in modo molto analitico come ha sempre fatto lui, guardando il set up, i dati, analizzando le differenze per poi, tutto sommato, reagire molto bene nella seconda parte”.

“Sebastian è sicuramente un pilota che è al centro del nostro progetto, lo è stato, perché è comunque un pilota di esperienza, ormai da tanti anni in Ferrari. Conosce bene la squadra, conosce bene i nostri ingegneri. Quindi anche il suo feedback nello sviluppo della vettura è molto importante per noi, perché anche il semplice linguaggio che adottiamo è stato un riferimento importante per Charles in questa sua crescita”.

Le prime gare 2020 saranno determinanti non solo per delineare che Ferrari vedremo quest’anno, ma anche per delineare quali saranno le ambizioni del tedesco, visto che a Maranello hanno investito su Leclerc per i prossimi cinque anni, allungandogli il contratto e allontanando le sirene di Lewis Hamilton.

Per Binotto l’apporto di Vettel sarà ancora determinante…

“Se uno guarda il suo ritmo di gara, è stato molto buono anche rispetto a Charles. Quindi è un pilota che sa essere veloce in qualifica e sa essere veloce in gara. Quindi credo che da questo punto di vista c’è un aspetto molto positivo”.

La nuova Ferrari che si mostrerà l’11 febbraio dovrebbe essere un’arma capace di sfruttare anche le doti di Sebastian: più carico aerodinamico significa più spinta verticale. Segno che le gomme avranno una finestra di funzionamento maggiore e il rendimento della Rossa sarà meno altalenante da una pista all’altra.

In particolare l’adozione della sospensione anteriore a controllo idraulico dovrebbe essere un ulteriore aiuto al miglior sfruttamento degli pneumatici Pirelli che resteranno nella versione 2019, facilitando il compito del tedesco che cerca un ottimo inserimento di curva, mentre Leclerc sembra più incline a portare al limite qualsiasi soluzione tecnica gli venga messa a disposizione.

Il giovane monegasco, capace al primo anno di Ferrari di siglare nove delle dieci pole position conquistate dal Cavallino, invece, potrà beneficiare della nuova macchina per allungare la vita delle gomme durante gli stint, evitando di dover fare troppa gestione degli pneumatici nei momenti decisivi di alcuni appuntamenti.