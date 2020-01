Ferrari F1: la presentazione in teatro a Reggio Emilia

La Ferrari ha comunicato la location dove sarà svelata (il prossimo 11 febbraio) l’attesa monoposto con cui la casa del Cavallino affronterà il Mondiale di Formula 1 2020.

A sorpresa i veli non caleranno nella tradizionale cornice di Maranello, ma a trenta chilometri di distanza, nel Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia. Una scelta fuori dalla tradizione, ma non certo causale.

“La squadra italiana, l’unica da sempre presente in Formula 1, ha scelto Reggio Emilia perché il capoluogo emiliano è la città nella quale 223 anni fa è nato il tricolore – ha sottolineato la Ferrari - poi adottato come bandiera dall’Italia dopo l’unificazione. Il Teatro Valli è dunque la cornice perfetta per svelare la nuova vettura della Scuderia Ferrari”.

Curiosamente il teatro è anche noto per essere stato il palco sul quale ha debuttato Luciano Pavarotti, altro grande rappresentante dell’Italia nel mondo, e che proprio da Reggio Emilia iniziò un’escalation che lo ha portato sulle più prestigiose platee internazionali.

Un messaggio beneagurante per la nuova Ferrari, che sarà mostrata nelle sue forme alle ore 18:30 (sarà predisposta anche una diretta streaming) per poi passare la parola a Mattia Binotto, Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

La monoposto disputerà successivamente un filming-day (sul circuito di Catalunya) uno o due giorni prima del via ai test pre-campionato, che si disputeranno sul tracciato spagnolo dal 19 al 21 e dal 26 al 28 febbraio.

Scorrimento Lista Atmosfera 1 / 20 Foto di: Ferrari Sebastian Vettel, Ferrari SF90 2 / 20 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF90, confronto dello scarico 3 / 20 Foto di: Girogio Piola Charles Leclerc, Ferrari SF90 4 / 20 Foto di: Andrew Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90, ai box 5 / 20 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 6 / 20 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Mattia Binotto, Team Principal Ferrari 7 / 20 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images Ferrari SF90 8 / 20 Foto di: Erik Junius Ferrari SF90 9 / 20 Foto di: Erik Junius Ferrari SF90 10 / 20 Foto di: Erik Junius Ferrari SF90, dettaglio dell'ala posteriore 11 / 20 Foto di: Giorgio Piola Ferrari SF90, dettaglio dello scarico 12 / 20 Foto di: Giorgio Piola Sebastian Vettel, Ferrari SF90 13 / 20 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 14 / 20 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF90, dettaglio dell'ala anteriore del GP dell'Azerbaijan 15 / 20 Foto di: Giorgio Piola Charles Leclerc, Ferrari 16 / 20 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Confronto dell'ala anteriore della Haas F1 Team VF-19 e della Ferrari SF90 17 / 20 Foto di: Giorgio Piola Dettaglio di un cestello dei freni Ferrari 18 / 20 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Prova di pit stop per il team Ferrari, con una Ferrari SF90 19 / 20 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 20 / 20 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

