Ferrari: la presentazione della Rossa 2020 sarà l'11 febbraio

La Ferrari gioca d’anticipo: la monoposto 2020 verrà presentata martedì 11 febbraio a Maranello, dando il via a una stagione nella quale la Rossa vorrà essere protagonista, ma senza ambire al ruolo della grande favorita, ruolo che spetta alla Mercedes che arriva da sei titoli mondiali di fila.

Questa è la prima notizia emersa nella tradizionale Cena di Natale che la Scuderia ha piacevolmente ripreso quest’anno: un brillante Louis Camilleri, CEO Ferrari, e il team principal della Scuderia, Mattia Binotto, hanno invitato i giornalisti delle testate che più hanno seguito la F1 durante la stagione 2019 nel salone che è stato allestito nell’Headquarter del Cavallino sopra l’atelier del Tailor made.

È stato un incontro molto ricco di spunti, nel quale la Ferrari ha messo sul tavolo le carte del prossimo campionato dopo un’analisi molto lucida di quanto è successo nel 2019.

Binotto non vuole perdere tempo e farà cadere i veli della nuova F1, sigla di progetto 671, otto giorni prima della sessione che aprirà i test invernali il 19 febbraio. La SF90 si era vista quest’anno il 15 febbraio, mentre la prima monoposto che si era vista era stata la Toro Rosso l’11 febbraio.

“Lanceremo la macchina molto presto – ha ammesso Binotto - Penso che potremo essere i primi. Il motivo per cui stiamo anticipando la presentazione è che, dopo aver provveduto all’omologazione della macchina, abbiamo intenzione di svolgere un intenso programma di test sul banco”.

In pista la Ferrari 2020 farà il suo debutto nell’ormai tradizionale filming day che il 18 febbraio precederà l’avvio dei collaudi collettivi che quest’anno si terranno in due sessioni di tre giorni anziché quattro come in passato (la prima dal 19 al 21 febbraio e la seconda dal 26 al 28 febbraio).

La nuova monoposto nasce su un regolamento che resta lo stesso di quello attuale e si avvarrà delle gomme 2019:

“Avremo una variabile in meno – ha ammesso Binotto – la macchina nasce come un’evoluzione di quella che vedete alle mie spalle. Abbiamo cercato di correggere i problemi su una base di progetto buona”.

“Abbiamo puntato alla ricerca del massimo carico aerodinamico per avere più spinta verticale. È evidente che non riusciremo a produrre le più alte velocità massime per l’incremento della resistenza all’avanzamento, ma contiamo di migliorare la percorrenza in curva. All’inizio del 2019 eravamo a sei decimi dalla Mercedes e a fine stagione siamo arrivati a due decimi. Un grande salto, ma che non è bastato”.

“Per vincere bisognerà essere perfetti e di fronte avremo gli avversari più forti che la Ferrari ha mai incontrato. Abbiamo concluso la stagione con la Mercedes che ha vinto ad Abu Dhabi e lo ha fatto in modo netto, facendo la pole e vincendo la gara con una discreta facilità”.

“La pista sicuramente si adattava molto bene alla loro vettura, ma ancora una volta si è mostrato quanto siano avanti come prestazione generale e quanto lavoro abbiamo ancora da fare”.

“Quando uno pensa al 2020, deve partite da lì: prima di superarli, bisogna pensare di raggiungerli, per poi fare ancora meglio. E' un tema di stabilità, di pazienza, d’investimento, perché ogni ciclo vincente si costruisce anche nel tempo. Credo che abbiamo i talenti, ma che c'è ancora molto lavoro da fare. E per tutto questo ci vuole del tempo”.

Louis Camilleri ha messo l’accento su un 2020 che sarà molto impegnativo e particolare…

"Ovviamente nel 2020 il budget avrà un incremento significativo, perché la squadra dovrà lavorare su due monoposto; lo sviluppo di quella 2020 e in parallelo la nascita di quella 2021. Dunque i costi saranno più alti, così come gli investimenti. Ma non dirò in quale percentuale saranno ripartiti, né darò dei numeri".

Fra le curiosità della macchina possiamo anticipare che la monoposto 2020 manterrà il colore rosso opaco:

“La ragione è semplice – ha aggiunto Binotto – puntiamo al massimo risparmio di peso, sebbene sia stato aumentato il peso minimo dalla FIA di 2 kg tra le preoccupazioni del team”.

Nel retrotreno della Rossa ci sarà una power unit completamente rivista specie nella parte superiore, vale a dire nella testata. Per iniziare un nuovo filone di ricerca, mantenendo la supremazia motoristica conquistata.

La Ferrari non vince un mondiale dal 2008 e quest’anno ha raccolto con la SF90 tre vittorie e dieci pole con risultati molto altalenanti…

"Non saremo i favoriti - ha detto Mattia – ma gli sfidanti, pronti a sfruttare ogni occasione…”.

Insomma il Cavallino non si candida al mondiale, ma sarà pronto a lottare già dalla prima gara. Un po' di prudenza dopo le aspettative tropo alte di questa stagione?