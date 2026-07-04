F1 | Ferrari: la pole di Lewis dipende dall'energia o dall'aerodinamica tanto più scarica?
La Scuderia ha stupito il paddock mettendo Hamilton davanti a tutti nella Sprint Qualifying. Gli osservatori sostengono che a Maranello hanno trovato la migliore gestione dell'energia e che Mercedes saprà riallineare i valori per la qualifica, mentre noi crediamo che il risveglio della SF-26 passi dalla galleria del vento...
Dettaglio tecnico Ferrari SF-26
Foto di: Paul Foster
George Russell nel commentare la Ferrari in pole position con Lewis Hamilton nella Sprint Qualifying ha spiegato: “Sono molto sorpreso. In passato sono stati in difficoltà con la PU e la gestione dell’energia mentre qui al momento sembrano i migliori. Abbiamo sempre saputo che hanno un ottimo telaio, ma penso che alcune cose non abbiano del tutto senso”.
Le parole del pilota Mercedes si possono interpretare in mille modi, ma dal mondo di Brackley si percepisce un forte fastidio nello scoprire che, in certe condizioni, la Ferrari riesce a stare davanti alle W17 dominanti.
Gli osservatori ieri sono rimasti completamente spiazzati dalla SF-26: la monoposto che è stata balbettante in Austria, su una pista ancora più veloce di quella della Stiria, è tornata ad essere competitiva come quella che avevamo visto a Barcellona. Ma come è possibile?
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Erik Junius
I soloni sostengono che a Maranello in simulazione hanno trovato il modo migliore per gestire l’energia elettrica. Kimi Antonelli, giunto a 11 millesimi da Lewis, ha sfruttato la carica nella prima parte del tracciato, mentre i tecnici del Cavallino hanno scelto di usarla nell’ultimo tratto.
L’anomalia emersa ieri è che non solo la Ferrari ha conquistato la pole position, ma è risultata anche la più veloce alla speed trap, mentre in Austria pagava un deficit dalla W17 che era imbarazzante, tanto che Antonelli aveva ammesso di temere di tamponare la rossa, tanta era la differenza (oltre 20 km/h).
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Erik Junius
Se il quadro è questo, è facile prevedere che la Mercedes nella notte possa aver rivisto le sue strategie nella gestione dell’energia per ripristinare quella superiorità tecnica che abbiamo sempre visto. Come dire: Hamilton potrà anche vincere la garetta, ma poi nelle qualifiche del GP la musica sarà destinata a cambiare, così come la prospettiva della gara.
Detto che la differenza fra le parti era infinitesimale ieri (11 millesimi), la domanda da porsi è un’altra: siamo sicuri che il clamoroso cambiamento della SF-26 sia dovuto solo al deployment? È possibile certo, ma dove sono spariti i 30 cavalli in più della Mercedes su un tracciato come quello inglese che privilegia la potenza, ma anche l’aerodinamica.
Ecco che, allora, forse vale la pena rovesciare la lettura dell’incredibile risveglio della Ferrari (gli stessi esponenti del Cavallino non credevano a un immediato rilancio della SF-26 dopo la figuraccia di cinque giorni prima): certo, la scelta sul dove sfruttare la MGU-K è sicuramente quella giusta, ma molto probabilmente a Maranello hanno capito che aggiungere sempre carico alla rossa, questo si può trasformare in drag, aumentando la resistenza all’avanzamento.
Ferrari SF-26: il rear corner è stato scaricato
Foto di: AG Galli
La Ferrari deliberata per Silverstone è stata molto scaricata dal punto di vista aerodinamico: la Scuderia ha dichiarato un rear corner con un diverso sfogo dell’aria calda dei freni e un ridisegno dei flap che compongono la parte superiore della brake duct.
Ferrari SF-26: il bargeboard è tornato a essere in un elemento anziché tre
Foto di: Paul Foster
Anche la bargeboard, che nel pacchetto apparso a Barcellona aveva un bordo d’entrata con tre elementi verticali che generavano dei soffiaggi, è stata sostituita con quella unica, precedente. Ma a quanto risulta a Motorsport.com la Ferrari ha messo mano anche al diffusore, riproponendo una versione che cercava più efficienza che spinta verticale.
Dettaglio tecnico del sistema FTM Ferrari
Foto di: Paul Foster
È come se la rossa, rispetto alla monoposto che ha faticato in Austria, abbia deciso di togliere il “paracadute” che si portava dietro, sfruttando però l’efficacia dello scarico soffiante grazie al sistema STM per garantire la trazione insieme al più rapido riempimento della turbina “piccola”.
La pista ostica, ideale per la Mercedes, è improvvisamente diventata amica della SF-26. Sarà molto interessante vedere se la pole position di Lewis è stata una “fiammata”, o se, invece, alla Gestione Sportiva cominciano a capire come sfruttare il potenziale che hanno a disposizione. Magari spiegando che Montmelò non è stato un episodio isolato...
Condividi o salva questo articolo
F1 | Antonelli storico a Silverstone: piega Hamilton e diventa il più giovane a vincere una Sprint
F1 | Il mercato è già finito: dietro ai rinnovi di Hamilton e Russell c'è la vera partita di Verstappen
F1 | Da Spielberg a Silverstone: come la Ferrari ha cambiato volto in appena cinque giorni
F1 | Leclerc: “Siamo sorpresi della pole. A me manca il feeling che avevo con la vettura dell’anno scorso”
F1 | Hamilton: “Mi avevano spaventato che avremmo perso 6 decimi. Temevamo un crollo di potenza, invece siamo lì”
Video WEC | Dietro le quinte Ferrari: come la squadra affronta le variabili di una gara endurance
Ultime notizie
Carrera Cup Italia | Vallelunga, Delli Guanti: "Siamo andati forte!"
MotoGP | Il capo tecnico di Moreira non ha dubbi su Diogo: "È pronto per il team ufficiale"
Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot contro il "tabù" della pole
F1 | Antonelli storico a Silverstone: piega Hamilton e diventa il più giovane a vincere una Sprint
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments